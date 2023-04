1 Der Lippenkopfzüngler muss im Sommer umziehen. Foto: Otto

In die Kunstaktion Platzhalter kommt wieder Bewegung. In den Fokus rückt dabei der Platz vor dem SoLuna in der Unteren Hauptstraße und die Fläche vor dem Café Pauls in der Blumengasse. Beide Freiflächen sollen noch vor dem Mai bespielt werden, so Fachbereichsleiter Rudolf Mager in der Sitzung des Gemeinderats.

Der umstrittene Lippenkopfzüngler, der derzeit auf einem Wiesenstück zwischen Eisplatz und Spielplatz steht, zieht wieder um. Er erhält ein Gastspiel im Stadtgraben, oder „verschwindet in der Versenkung“, wie Ira Hugger (Grüne) mit einem Schmunzeln zuspitzte. Vor die Bacchus Vinothek (Flötlinstorstraße) kommen Mitte Mai „Surfbretter“ der Künstlerin Emilia Neumann. Der Platz soll außerdem begrünt und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden.

Im Juli kommt ein Objekt mit dem Titel „Glashaus Zwetschgenbaum“ (Daniel Bräg) vor die Volksbank (Hochbrücktorstraße). Dort sollen übrigens noch im April die bestellten Drehstühle montiert werden. Begleitet werden die zeitlich begrenzten Platzhalter mit einem Veranstaltungsprogramm.

Otmar Hörls Segelschiff geht im Oktober nach dem Volksbanklauf im Kerngebiet der Landesgartenschau vor Anker.