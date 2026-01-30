Kunst in Lauterbach: Wenn aus dem Bild die Seele spricht

Die Ausstellung von Uwe Merz in der Galerie Wilhelm Kimmich neigt sich den Ende zu. Die Finissage am Sonntag, 8. Februar, ab 18 Uhr wird musikalisch.
Mit Uwe Merz lässt sich trefflich philosophieren. Was macht einen Künstler aus? Was geht in ihm vor? Wie schlägt der Künstler eine Brücke zwischen Werk und „Konsument“? Dies sind Fragen, mit denen sich das Multitalent aus Hausach wieder und wieder beschäftigt. Denn Kunst ist kein Selbstzweck, Kunst kann im stillen Kämmerlein nicht existieren. Was er damit meint, ist derzeit noch bis zum 8. Februar in der Galerie Wilhelm Kimmich in Lauterbach zu sehen.