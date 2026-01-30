Kunst in Lauterbach: Wenn aus dem Bild die Seele spricht

Die Ausstellung von Uwe Merz in der Galerie Wilhelm Kimmich neigt sich den Ende zu. Die Finissage am Sonntag, 8. Februar, ab 18 Uhr wird musikalisch.

Mit Uwe Merz lässt sich trefflich philosophieren. Was macht einen Künstler aus? Was geht in ihm vor? Wie schlägt der Künstler eine Brücke zwischen Werk und „Konsument“? Dies sind Fragen, mit denen sich das Multitalent aus Hausach wieder und wieder beschäftigt. Denn Kunst ist kein Selbstzweck, Kunst kann im stillen Kämmerlein nicht existieren. Was er damit meint, ist derzeit noch bis zum 8. Februar in der Galerie Wilhelm Kimmich in Lauterbach zu sehen.

Uwe Merz ist vielseitig begabt. Hauptberuflich betreibt er eine Werbeagentur in Hausach, doch in seiner Brust schlagen zwei Herzen. Neben dem Geschäftsmann lebt er seine künstlerischen Ambitionen aus. Merz fotografiert mit großer Leidenschaft und arbeitet mit seiner markanten Stimme. So wurde der Gesang zu einer gar nicht so heimlichen Liebe. Merz malt, gibt Kurse in Intuitiver Malerei. „Es ist gar nicht so einfach, alle Bälle in der Luft zu halten“, so Merz schmunzelnd. Dabei helfe ihm jedoch sein Talent, sich auf das jeweilige Projekt zu fokussieren.

Nicht frei von Zweifeln

Die Serien, die er für die Ausstellung ausgewählt hat, zeigen einen repräsentativen Ausschnitt seines aktuellen künstlerischen Schaffens.

Und wie die meisten Künstler ist er auch nicht frei von Selbstzweifeln: „Bin ich gut genug?“ fragt er sich. Wenn diese Frage zu einem Innehalten führe, höre er auf sein Herz, so Merz. In der Fotografie beispielsweise müsse man den richtigen Moment spüren. „Ich entscheide situativ, wann ich abdrücke.“ Zwischen Motiv und Fotograf entwickle im besten Fall eine Art Verbindung. Amateure mit echten Emotionen seien ihm deshalb viel lieber als professionelle Models, die sozusagen auf Zuruf reagierten. Merz will „ehrliche“ Bilder. Auch die KI bleibt selbstverständlich außen vor. Dabei tritt er selbst hinter das Motiv zurück. „Man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen“, beschreibt Merz eines seiner künstlerischen Credos.

Porträts erzählen

Porträts seien mehr als bloße Abbildungen, denn sie erzählten Geschichten. Die Frage sei, ob der Betrachter den eingeschlagenen Weg mitgehe, den das jeweilige Porträt bereitet. „Am schönsten ist es, wenn sich im Porträt die Seele zeigt, ob nun Ziegenbäuerin oder Olympiasieger.“

Merz führt in den Raum mit den „grätigen Bollen“, mittelgroße quadratische Gemälde, die mit Bollen- und Trachtenhut pure Emotionen zwischen Freude und Wut ausstrahlen, frech, bunt und fast wie ein Comic. Beim Blick auf eines der Bilder sagt Merz: „Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja und?“ Und lacht in sich hinein.

Motive von Lauterbach

Zu sehen sind auch Landschaftsaufnahmen mit Motiven rund um Lauterbach und Darstellungen von alten landwirtschaftlichen Geräten. Bei diesen bestimmt die Funktion die Form, die reine Zweckmäßigkeit sorgt für eine Ästhetik des jahrelangen Gebrauchs und der Abnutzung. Man sollte bei einem Besuch der Ausstellung alle Bilder unvoreingenommen auf sich zukommen lassen. Mal sehen, was passiert.

Indes, die Ausstellung ist nur noch an diesem und am kommenden Wochenende (jeweils Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr) zu sehen. Sie sang- und klanglos zu schließen, kommt für Uwe Merz und den Kunstverein Wilhelm Kimmich allerdings nicht an Frage.

Am Sonntag, 8. Februar, am letzten Tag der Ausstellung, ist zunächst das Galeriecafe mit einer Werkschau des Künstlers von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Musikalisch wird es bei der offiziellen Finissage ab 18 Uhr.

Das Ensemble Öhlala und Uwe Merz (Zweiter von rechts) werden in einem Live- Konzert die Finissage begleiten. Foto: Schönfelder

Im Rahmen einer Uraufführung laden das Ensemble Öhlala aus Sulgen und Uwe Merz zu einem Live-Konzert mit Klassikern und Eigenkompositionen in die Galerie ein. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt zehn Euro.