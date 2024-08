Kunst in Königsfeld: Warum die Galerie K3 eine Sommerausstellung anbietet

Die Sonne knallt, es ist heiß: Die meisten Menschen lockt es dann ins Freibad oder an den See. Doch wie wäre es, stattdessen in eine Galerie zu gehen? Genau das möchte Galerist Alexander Höllwarth mit seiner Sommerausstellung erreichen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er mehr über die Ausstellung.