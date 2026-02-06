Kunst in Hüfingen: Stadtmuseum zeigt Werke von Wolfgang Kleiser

Anlässlich seines 90. Geburtstags gibt es eine Einzelausstellung des Bildhauers. Die Arbeiten orientieren sich an Themen von heutiger Relevanz. Der Künstler präsentiert stets Neues.
Der weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Bildhauer Wolfgang Kleiser feiert dieser Tage seinen 90. Geburtstag. Nicht zu glauben, wenn man ihn sieht – und schon gar nicht, wenn man mit ihm spricht, sprühen einem doch sofort Lebensenergie und Schöpfungsgeist entgegen, wie sie das hohe Alter kaum vermuten ließ.