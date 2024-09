Kunst in Hechingen: Der Spaß ist natürlich auch wichtig

1 Die Volkshochschule Hechingen gibt es nur noch einen Kurs im Bereich „Malen und Zeichnen“. Foto: Stopper

Haben Leute noch Freude am Kunst machen? In der Rubrik „Malen und Zeichnen“ des Hechinger VHS-Programms gibt es nur noch einen einzigen Kurs. Wir haben bei Kursleiterin Ava Smitmans nachgefragt.









Vor einigen Jahren war die Auswahl der VHS noch größer. Aquarellmalen, Zeichnen und Kunsthandwerk in unterschiedlichen Stilen. In diesem Wintersemester gibt es im klassischen Bereich allerdings nur noch „Inspiration Expressionismus“ – am Sonntag, 17. November, von 10 bis 15 Uhr. Ansonsten stehen in der Sparte „Bildende Kunst“ noch Kurse für Fotografieren, Malen mit Licht, Trickfilm, Klöppeln und Singen. Lässt das Interesse an Kunst nach?