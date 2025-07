„Formen und Farben“ lautet der Titel über der neuen Ausstellung, die am Freitag, 18. Juli, im Rathausfoyer eröffnet wird.

Wiesler beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Material „Holz“. Alles begann mit seinem Interesse an Holzschnitten. Er belegte deshalb einen Kurs beim 2001 verstorbenen Künstler und Holzbildhauers Niels Bohn. Wiesler experimentierte mit seiner in mehreren Kurse gewonnen Erfahrung weiter.

Wiesler arbeitete mit Speckstein und begann dann Skulpturen aus Holz zu erschaffen. „Ich bearbeite das Holz von Lindenbäumen, von Kirsch- oder Nussbäumen, zudem Olivenholz und ab und an auch mal einen Eichenbalken“, berichtete er. Bevor er beginnt, eine neue Skulptur zu formen, betrachtet er das Holz, das er bearbeiten wird, in seiner Gänze, sprich in der Form, wie es gewachsen ist. „Am Wuchs des Holzes sollte man sich orientieren“, hat er gelernt. In Wieslers Garage lassen sich bereits viele, sehr elegant wirkende Skulpturen bewundern. Männliche und weibliche Torsi sind dabei, es finden sich religiös anmutende Motive, aber auch expressionistische Holzarbeiten und immer wieder Hände. „Die Hände hat jeder Künstler als Motiv und damit als künstlerisches Vorbild immer dabei“, sagt Wiesler dazu.

Hemmer hat schon in seiner Schulzeit gerne gezeichnet und gemalt. Das Hobby machte er zum Beruf: Er wurde Maler, strich Hauswände und Wohnungen, brachte sich aber mit seinem Können auch immer mal wieder für die Bürger ein – so sanierte er das Denkmal, das an den deutsch-französischen Krieg von 1870/71 erinnert. Nebenbei malte Hemmer gegenständlich, experimentell, expressionistisch. Auch Hemmer lernte von renommierten Fachleuten aus der Kunstszene, er belegte Fernkurse bei den Basler Künstlern Otto Abt und Max Kämpf. In seinem Haus in der Bachgasse finden sich viele seiner Gemälde und auch seiner Zeichnungen. Bilder von Sonnenuntergängen sind dabei, Bäume und Wälder erscheinen immer wieder als Motiv, teils realistisch, teils impressionistisch, teils abstrakt dargestellt. Experimentiert hat Hemmer auch mit Farben und Stoffen. Zusammen mit seiner Tochter Esther Scheurer führte er mehrere Jahre eine kleine Galerie neben seinem Wohnhaus. Aufgrund von Krankheit musste er diese Galerie aufgeben. Freude am Malen und an der Kunst hat Hemmer immer noch – „aber ich muss langsamer machen als früher“, meint er.

Wie lange die Ausstellung laufen wird, ist noch offen. Hemmer und Wiesler haben sich jedenfalls sehr über das Entgegenkommen des Rathausteams gefreut. Für die Skulpturen – „vielleicht kann ich 15 bis 18 dort aufstellen“, erklärt Wiesler – und für entsprechende Staffeleien für Hemmers Bilder braucht es auch Platz im Foyer. „Wir schauen uns das beim Aufbau an und entscheiden dann spontan, wie wir die Ausstellung gestalten“, überlegen die beiden Künstler.

Info: Ausstellung „Formen und Farben“ im Foyer des Rathauses. Skulpturen von Bernhard Wiesler, Gemälde und Zeichnungen von Reinhard Hemmer. Eröffnung am Freitag, 18. Juli, 18 Uhr. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.