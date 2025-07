Kunst in Donaueschingen: Sie verschönern ihre Schule mit Graffiti

1 20 Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums haben ihre Schule verschönert. Rechts Respekt-Coach Steffen Helbig Foto: Hannah Schedler Anderswo ist es streng verboten und wird verfolgt – hier ist es erlaubt: Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums haben mit Graffiti ihre Schule verschönert.







Graffiti ist nicht nur Rebellion – es ist urbanes Zeitzeugnis. An Mauern, Brücken und Bahnhöfen erzählen Schriftzüge und Bilder von politischen Umbrüchen, Popkultur, Migration und Alltagskultur. In Metropolen wie Berlin oder New York lassen sich an Graffitis ganze Epochen und Subkulturen ablesen – und nun auch am Fürstenberg-Gymnasium. Was Graffiti auch für die Schüler bedeutet, das wurde beim Graffiti-Workshop in der Projektwoche am Fürstenberg-Gymnasium klar: Dort ging es um mehr als bloßes Sprayen.