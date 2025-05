Friedrich Hucke nutzt für seine Bilder Künstliche Intelligenz. Seine Werke karikieren das Weltgeschehen. Der 73-Jährige zieht auch Politiker durch den Kakao.









Wer in die Galerie von Friedrich Hucke in der Karlstraße tritt, wünscht sich ein zweites Augenpaar: Hunderte Leinwände hängen dicht an dicht an den Wänden. Aus einer Ecke lacht Wladimir Putin dem Betrachter mit Clownfratze ins Gesicht. Björn Höcke steht hinter einer Metzgertheke – serviert wird aber nicht Wurst aus Schweinen, sondern aus Gartenzwergen. Olaf Scholz flüchtet mit Sack und Pack aus dem Reichstagsgebäude – auf welches im Hintergrund die „Titanic“ prallt und untergeht. All das sind Werke von Friedrich Huckes aktueller Ausstellung, die er „Dystopia – die Welt, in der wir leben“ nennt.