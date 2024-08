1 Auf Wunsch von Besuchern wird es beim Bräunlinger Straßenmusiksonntag wieder mehr Straßenshows mit Gauklern, Jongleuren, Artisten und Spaßmachern aller Art geben. Diese ziehen mit ihren Shows oft mehrere Hundert in ihren Bann, ein ganz besonderes Erlebnis für Erwachsene, aber auch Kinder. Foto: Katharina Pfaff

Bräunlingen feiert wieder den Straßenmusiksonntag mit Musikern, Gauklern, Clowns und Spaßmachern zu Gast. Auch zwei Ehrengäste treten mehrfach auf der Hauptbühne auf.









Die Stadt Bräunlingen wird am Wochenende vom 24. und 25. August wieder zum Zentrum der Straßenkunst. Von überall her reisen Musikanten, Gaukler und Spaßmacher an, verhängen den Ausnahmezustand über Bräunlingen, bringen Nostalgie, Tempo und gute Laune ins idyllische Ambiente des Zähringer-Stadtkerns, so eine Mitteilung der Stadt.