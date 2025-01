Kunst in Balingen: Und wieder ploppt eine Galerie auf

1 Die Macher der Pop-Up-Galerie Foto: Freiraum

Die Stadt wird noch bunter: In einem eigentlich leerstehenden Laden am Viehmarktplatz sind nun Bilder zu sehen. Die Idee kommt vom Verein Balingen kreativ. Das gibt es in der Pop-up-Galerie zu entdecken.









Erst eins, dann zwei, dann drei… Wie im Adventskalender die Türchen so öffnen sich in Balingen die (Kunst)-Fenster. Nachdem in der Herrenmühlenstraße 2 seit ein paar Wochen Kunstwerke zu sehen sind, kommen jetzt die Schaufenster in der Geislinger Straße 34/1 und am Viehmarktplatz 1 dazu. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein.