Kunst in Balingen: Periodensystem wird zur Bildsprache

1 Der Künstler Wolfgang Heiner Bitzer in seiner Ausstellung. Foto: Rütschle In der Galerie im Blauen Haus in Balingen stellt der Albstädter Künstler Wolfgang Heiner Bitzer seine aktuellen Werke aus.







Link kopiert



Es war ein Workshop in Albstadt-Ebingen, der Wolfgang Heiner Bitzer zur Kunst brachte – oder, wie er es selbst ausdrückt: „Wenn man einmal infiziert ist, wird man die Kunst nicht mehr los.“ Die „Infektion“ verdankt er der Kölner Künstlerin Annalise Wehrmann, die in den 1970er Jahren Kunstunterricht in seiner Heimat anbot. „Sie war ihrer Zeit weit voraus“, erinnert sich Bitzer. Aus dieser Begegnung wurde eine inspirierende Freundschaft: „Ich war ihr privater Meisterschüler“, so Bitzer. Seitdem ist Kunst sein roter Faden durch das Leben.