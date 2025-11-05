Kunst in Balingen: „Meine Frauen sprechen mit den Augen“

Simone Richter aus Bisingen stellt ihre Gemälde im Gemeindehaus in Frommern aus. Warum jedes einzelne davon eine Hymne an die Frau ist – und sie mit Klischees bricht.
Einmal angenommen, das Mädchen ist in jenem schmerzhaften Augenblick erwachsen geworden. Nachdem der Mann ihr die Kindheit genommen hatte, fasste sie einen Entschluss. Hat sich geschworen, nie wieder unter einem Mann leiden zu müssen. Diesen Schmerz in Stärke umzuwandeln. Sich zur Wehr zu setzen. Die Geschichte, ihre Geschichte, neu zu schreiben.