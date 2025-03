Kunst in Balingen: Freiraum will Balingen zur Kreativstadt machen

Freiraum will Balingen zur Kreativstadt machen

Kunst in Balingen

1 Kunst vor und im Blauen Haus Foto: Lookwork/Balingen kreativ

Der Verein Freiraum ist angetreten, um das kreative Potenzial Balingens zu wecken. nun will man die Stadt offiziell und langfristig zur Kreativstadt machen.









Link kopiert



Das Blaue Haus ist Galerie und Vision zugleich. Seit ein paar Wochen zeigt der Verein Freiraum-Balingen in den Schaufenstern des Gebäudes am Viehmarktplatz 1 regionale Kunst. „Gleichzeitig steht das Haus mit der blauen Fassade für eine große Idee – nämlich die Kunststadt Balingen zur Creative City weiter zu entwickeln“, heißt es in einer Mitteilung.