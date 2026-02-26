Kunst in Albstadt: „Jedes Leben ist ein Roman“

Was macht einen Roman erst richtig interessant? Wenn man nach den ersten Seiten nicht schon das Ende erahnen kann. Wenn es Wendungen und Überraschungen gibt. Wenn er mit viel Humor, Tiefe und Fantasie geschrieben ist. Das könnte man auch auf das Leben der Autorin und Verlegerin Christine Brendle übertragen. Auch ihr Lebensweg verlief alles andere als gradlinig. Auch hier gab es Höhen und Tiefen, überraschende Wendungen und bereichernde Begegnungen. Sie kann und könnte viel darüber erzählen. Ihre Erlebnisse und ihre Fantasie fließen stattdessen in Bücher ein.

Viele Jahre hat die inzwischen 75-Jährige fremde Publikationen herausgebracht. In den vergangenen beiden Jahren kümmerte sich Christine Brendle als Verlegerin dann nur noch ihre eigenen Werke. „Es ist schwierig, mit Anfängern zu arbeiten“, weiß die Onstmettingerin, „jeder denkt, er habe einen Bestseller. Außerdem habe ich selbst noch wahnsinnig viele Ideen.“ Davon sprüht die Autorin geradezu. In ihrem Alter will sie nur noch „machen, was mir wichtig ist“, wozu auch die Gestaltung des Buchcovers gehört. „Es ist ein kreativer Prozess, der mich wahnsinnig begeistert, belebt und beglückt“, so Christine Brendle.

Sie hat auch viel Spaß beim Schreiben. „Bei einem guten Buch entdeckt man immer etwas Neues. Es ist ein Konzentrat wie ein Espresso und beschäftigt den Leser mehrmals“, stellt Christine Brendle fest, die gerne auch ein zweites und ein drittes Mal zu einem guten Buch greift, das sie doch längst schon gelesen hat. Die Sprache hat bei ihr einen hohen Stellenwert – und zwar die präzise Sprache. Unter anderem hat sie vier Drehbücher bei Film- und Fernsehagenturen eingereicht. Absagen gab es bislang noch nicht, erklärt die Autorin mit einem Augenzwinkern. Vielleicht wird ja eines oder mehrere doch noch verfilmt.

Vielseitigkeit unter Beweis gestellt

Ihre Vielseitigkeit hat Christine Brendle längst unter Beweis gestellt. So hat sie mit „Der Zauber mit Lilo“ ein Kinderbuch herausgebracht. Der Traum aller Menschen, nicht nur der von Kindern, in manchen Situationen einfach zaubern zu können. Dann gibt es den Liebeskrimi „Ein Cottage in Maine“, bei dem die Romanfigur in einem abgelegenen Holzhaus plötzlich Stimmen hört und ein Klopfen vernimmt. Es verheißt Spannung pur. Den Anfang einer ganzen Serie unter dem Motto „Leben passiert“, in der noch weitere Bände folgen sollen, setzen die Publikationen „Mobbing für Beginner“ und „Schlank und glücklich – Wie es gelingt, das dicke Fell abzulegen“. Und auch hier hat die Autorin ein paar eigene Erfahrungen mit einfließen lassen. „Es sind alltägliche Dinge, die mich beschäftigen. Das Leben selbst beschäftigt mich“, verdeutlicht Christine Brendle, woher sie ihre Inspiration nimmt. Der nächste Titel ist bereits in Planung: „Kleine, große, bezaubernde und Arschlochkinder“. Ein Mensch, der zu sehr verwöhnt wird, hat ein enormes Anspruchsdenken, musste die sechsfache Großmutter feststellen. Gemeint sind aber nicht die drei Kinder, die sie als junge Witwe mit gerade einmal 30 Jahren alleine großgezogen hat, oder ihre Enkel. Die Familie ist ihr Lebensinhalt. Auch wenn es daneben noch viel mehr gibt. Momentan beschäftigt die Autorin das Thema soziale Gerechtigkeit. Und wieder schwingen autobiografische Passagen mit. Ob Politik, Banken, Versicherungen oder Großunternehmen – sie hat so ihre Erfahrungen gemacht und eben nicht immer die besten. Es gehe zunehmend um eine Spaltung der Gesellschaft, was sie niederschreiben will, und um aus ihrer Sicht unhaltbare Zustände, zu denen sie auch schon ein entsprechendes Buch an eine Fernsehredaktion geschickt hat.

Viel Positives erfahren und erlebt

Auch wenn dies zunächst recht negativ klingt, so hat Christine Brendle doch auch schon viel Positives erfahren und erlebt. „Wer kann denn von sich behaupten, dass er schon einmal mit einem großen Auto während der Rushhour selbst durch Manhattan gefahren ist?“, lacht die Verlegerin im Rückblick an ihr Jahr in den USA. „Ich habe schon nette und tolle Sachen erlebt. Und wer will schon ein Buch lesen, in dem immer alles glatt läuft?“ Auch in ihrem Leben ist nicht immer alles glattgelaufen und doch hat sie stets große Stärke bewiesen. Deshalb erklärt Christine Brendle: „Eigentlich geht es mir gut. Ich habe nie meine Würde und meine Eigenständigkeit verloren.“ Und fügt hinzu: „Jedes Leben ist ein Roman.“