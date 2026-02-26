Kunst in Albstadt: „Jedes Leben ist ein Roman“

Christine Brendle schreibt mit 75 Jahren immer noch Romane, Sachbücher und Drehbücher. Die Verlegerin publiziert inzwischen nur noch eigene Werke.
Was macht einen Roman erst richtig interessant? Wenn man nach den ersten Seiten nicht schon das Ende erahnen kann. Wenn es Wendungen und Überraschungen gibt. Wenn er mit viel Humor, Tiefe und Fantasie geschrieben ist. Das könnte man auch auf das Leben der Autorin und Verlegerin Christine Brendle übertragen. Auch ihr Lebensweg verlief alles andere als gradlinig. Auch hier gab es Höhen und Tiefen, überraschende Wendungen und bereichernde Begegnungen. Sie kann und könnte viel darüber erzählen. Ihre Erlebnisse und ihre Fantasie fließen stattdessen in Bücher ein.