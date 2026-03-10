Kunst in Albstadt: Er hat das goldene Zeitalter der Kunstschaffenden erlebt

Bruno Schlagenhauf ist künstlerisch und handwerklich tätig und sorgte schon immer für ein Netzwerk der regionalen Kunstszene.
Ihn kennt in Albstadt eigentlich jeder: Bruno Schlagenhauf. Er ist ein kreativer Künstler und irgendwie auch ein Tausendsassa. Seit mehr als 40 Jahren hat er in verschiedenen Bereichen bei der und für die Stadt Albstadt gearbeitet. „Ich habe praktisch alle kulturellen Einrichtungen durchgemacht“, erinnert sich der freischaffende Künstler, der sich damit immer ein kleines Zubrot verdiente.