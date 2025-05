Kunst im Zollernalbkreis: Andy Warhol ist jetzt quasi ein Balinger

1 Oberbürgermeister Dirk Abel (links) und Galerist Walter Meinlschmidt nehmen James Francis Gill in ihre Mitte. Foto: Szymanski

Marilyn Monroe und Mick Jagger auch dabei als Porträt: In der Galerie Meinlschmidt sind Werke des Popart-Künstlers und seines Freund und Kollegen James Francis Gill ausgestellt. Der 91-Jährige ist eigens aus Texas angereist.









Link kopiert



MoMa in New York, Staatsgalerie in Stuttgart, Museen in London und auf der ganzen Welt: Bedeutende Werke der wohl berühmtesten Popart-Künstler Andy Warhol und James Francis Gill sind nicht nur dort mit der üblichen Verblüffung zu betrachten, sondern bis Sonntag, 8. Juni auch in der Kunsthalle Balingen.