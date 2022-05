5 Auch das ist typisch Museum Art.Plus: In Workshops werden schon die Kleinsten an das Thema Kunst herangeführt. Foto: Museum Art.Plus

Kunstmuseen müssen keine schwere Kost sein. Egal, ob man Liebhaber moderner Kunst ist oder doch eher auf realistische Werke steht – wir zeigen, welche Häuser im Schwarzwald-Baar-Kreis unbedingt einen Besuch wert sind.















Schwarzwald-Baar-Kreis - "Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele", das wusste schon Pablo Picasso zu berichten. Nun ist er als Meister des Expressionismus für Kunstwerke berühmt geworden, über deren Schönheit sich trefflich streiten lässt. Berühmte Schlüsselwerke der Kunst gibt es wahrlich viele, doch um Zugang zu Bildern, Skulpturen und Installationen zu finden, bedarf es gar nicht unbedingt der Inaugenscheinnahme der Werke von Meistern: Viele Kunsthäuser und Galerien im Schwarzwald-Baar-Kreis zeigen beachtliche Ausstellungen – und hin und wieder ist auch das Kunstmuseum an sich schon ein wahres Kunstwerk.

Wir zeigen, wo im Schwarzwald-Baar-Kreis sich der Besuch besonders lohnt!

Schon das Gebäude an sich ist ein Kunstwerk – im klassizistischen Stil 1841 erbaut, beherbergte es zuletzt das Donaueschinger Kino, ehe hier zeitgenössische Kunst einzog. Noch immer blitzt hier und da die Historie durch. Und ganz nebenbei präsentiert das Museum Art.Plus pausenlos spannende Ausstellungen mit Werken zeitgenössischer Künstler, die in den elegant sanierten Räumlichkeiten so richtig zur Geltung kommen.

Adresse: Museumsweg 1, 78166 Donaueschingen

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr

Webseite: museum-art-plus.com

Sammlung Grässlin

Die Sammlerfamilie Grässlin beschert der Stadt St. Georgen im Schwarzwald einen echten Mehrwert – ihre Privatsammlung nationaler und internationaler Kunst der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre ist sehens- und erlebenswert und wird regelmäßig durch zeitlich begrenzte Ausstellungen im gesamten Stadtgebiet ergänzt. Am besten plant man für den Besuch ausreichend Zeit und ein gutes Paar Schuhe ein, denn: Es gibt in der ganzen Stadt verstreut viele sehenswerte Kunsträume – sie können mit einem geführten Rundgang oder auf eigene Faust erkundet werden, den Rundgangsplan gibt es auf der Internetseite der Sammlung Grässlin. Und wer danach Erholung sucht: Das Restaurant Kippys direkt beim Kunstraum Grässlin lädt zum – ebenfalls kunstvollen – Abschluss ein.

Adresse: Museumstraße 2, 78112 St. Georgen

Öffnungszeiten: Kunstspaziergang jederzeit, Führungen nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon 07724/9 16 18 05

Webseite: sammlung-graesslin.eu

Galerie Bovistra

Es ist erstaunlich, was zwei ambitionierte Fotografen und Kunstliebhaber mit der Galerie Bovistra auf die Beine gestellt haben: In loser Folge zeigen Ralf Wehrle und Uwe Frank in ihrer Galerie Werke, die sonst in großen Kunstgalerien in Metropolen zu sehen sind. Hier hingen und standen schon Werke von Zeljko Rusic, Tim David Trillsam, Paul Revellio, Nathan Richardson oder Georg Weise sowie vielen weiteren mehr. Wer Glück hat und einen der beiden Galeristen für einen Rundgang an seiner Seite gewinnen kann, bekommt nicht nur viele exklusive Informationen zu den Werken, sondern auch ein Gefühl dafür, mit wieviel Gespür Wehrle und Frank ihre Ausstellungen und ihre Räumlichkeiten ausgewählt haben.

Adresse: Voltastraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen

Öffnungszeiten: Donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr

Webseite: bovistra.com

Arche

Die "Arche" in Furtwangen lockt neben einer Dauerausstellung mit vielen wechselnden Schauen über Kunst und Handwerk. In der Dauerausstellung taucht man tief in die Geschichte ein – sogar ein altes Orchestrion, ein "elektrisches Klavier" aus den 20er-Jahren, kann man hier bewundern – und dazu gibt es sogar Klangkunst auf die Ohren, denn Klangproben des Orchestrions sind hier inklusive. Schulklassen, Kindergärten und Vereine kommen gerne hierher, aber auch Privatleute. Kein Wunder – bei der "Arche" handelt es sich um ein Museumsgasthaus – betrieben wird es vom örtlichen Geschichts- und Heimatverein.

Adresse: Katzensteigstraße 1, 78120 Furtwangen

Öffnungszeiten: Sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 07723/79 22

Webseite: museum-gasthaus-arche.de

Der Kunstraum

Verein Kunstkultur heißt die Gruppe von Kunstbegeisterten, die dem Kunstraum in Königsfeld immer wieder neues Leben einhaucht. Er hat sich die Förderung von Kunst und Kultur zur Aufgabe gemacht, und so hat es der Kunstraum wirklich in sich: Wechselnd bespielt mit immer wieder neuen Themen bietet man hier Sehens- und Erlebenswertes auf beachtlichem Niveau. Mal wird die Garderobe des vergangenen Jahrhunderts aus der Sammlung Bernadette Gräßlins näher gebracht, dann wieder laden Fotos, Malereien, Skulpturen oder Plastiken zum Verweilen ein oder gibt es sogar Filmkunst zu bestaunen. Und einmal im Jahr steht die große Jahresausstellung im Fokus mit weit über 100 Arbeiten. Ein Blick in den rege wechselnden Veranstaltungskalender lohnt ebenso wie der Spontanbesuch.

Adresse: Gartenstraße 1, 78126 Königsfeld

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung

Webseite: kunstkultur-koenigsfeld.de