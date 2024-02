„Kunst im Schlössle“: Künstler aus der Region stellen in Heiligenzell ihre Werke aus

1 Klaus Schubnell hat in seinem Atelier einige seiner Werke vorgestellt – zu ein paar Arbeiten verriet er allerdings nur wenig. Diese sollen erstmals bei „Kunst im Schlössle“ gezeigt werden. Auch Barbara Heer freut sich auf die Ausstellung. Foto: Bohnert-Seidel

17 Künstler aus der Region werden am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, ihre neuesten Werke im Heiligenzeller Schlössle ausstellen. Viele verschiedene Formen werden zu sehen sein.









Die Vorbereitungen zur elften Auflage von „Kunst im Schlössle“ laufen auf Hochtouren. Insgesamt 17 Künstler werden am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre neusten Werke in den Räumlichkeiten ausstellen. Die Vernissage findet bereits am Freitagabend, 22. März, ab 19 Uhr statt. Am Ausstellungssonntag wird es eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen geben.