„Kunst im Schlössle“: 20 Künstler stellen in Heiligenzell ihre Werke aus

Von Keramik, über Fotografie, bis zu Gemälden: Zur 13. Auflage der Veranstaltung „Kunst im Schlössle“ wird am Wochenende vom 28. und 29. März nach Heiligenzell eingeladen.
Eine Woche vor Ostern zieht moderne Kunst in das historische Ambiente des Heiligenzeller Schlössles. Am 28. und 29. März ist von 11 bis 18 Uhr die Ausstellung geöffnet. Die Vernissage findet am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr statt. Gezeigt wird Kunst, die nachdenklich stimmt, den Betrachter schmunzeln lässt oder ihn einfach nur berührt.