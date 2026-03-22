„Kunst im Schlössle“: 20 Künstler stellen in Heiligenzell ihre Werke aus

Von Keramik, über Fotografie, bis zu Gemälden: Zur 13. Auflage der Veranstaltung „Kunst im Schlössle“ wird am Wochenende vom 28. und 29. März nach Heiligenzell eingeladen.

Eine Woche vor Ostern zieht moderne Kunst in das historische Ambiente des Heiligenzeller Schlössles. Am 28. und 29. März ist von 11 bis 18 Uhr die Ausstellung geöffnet. Die Vernissage findet am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr statt. Gezeigt wird Kunst, die nachdenklich stimmt, den Betrachter schmunzeln lässt oder ihn einfach nur berührt.

20 Künstler aus der Region haben sich in den vergangenen Monaten auf dieses einzigartige Ereignis in Heiligenzell vorbereitet. In die Betrachtung der 13. „Kunst im Schlössle“ gelangt ein spannendes Zusammenspiel unterschiedlicher Stilrichtungen. Von Keramik, über Fotografie, feines aus Draht und Papier oder Gemälde, die Räume füllen.

Klaus Schubnell hat zahlreiche Werke zum Thema Hund geschaffen

Es sind Kostbarkeiten, die 20 Künstler für die Besucher bereit halten und durch individuelle Ausdrucksstärken begeistern.

Zum 13. Mal ist auch Klaus Schubnell als Aussteller dabei. Ebenso Barbara Heer, Kurt Hockenjos und Simone Joachim, die Organisatoren der Ausstellung, sind mit im Boot.

In Schubnells Atelier stehen etliche Gemälde, Porträts und Versuche in Keramik, Tuben aus denen die Ölfarbe gedrückt wurden liegen herum. Genau dort lässt es sich wunderbar über seine Kunst reden. In diesem Jahr haben es ihm die Tiere, darunter ganz besonders der Hund im Allgemeinen sehr angetan. Auf der Leinwand sind Hunde, Schafe, ein auffliegender Schwan oder ein Pferdekopf zu sehen.

Gegenüber der Lahrer Zeitung bekennt er offen: „Vielleicht verarbeite ich hier auch meinen eigenen Verlust und meine Trauer über Hündin Rina.“ Seelenvoll, offen und echt bleiben die Augen der Tiere, die Schubnell faszinieren. „Im Grunde sind Hunde ganz tolle Menschen“, sagte er.

In diesem Jahr bringt er auch starke Ölgemälde, Stillleben, die kraftvoll in der Farbgebung sind und dennoch dem Betrachter einen Ruhepol offenbaren, mit zur Ausstellung. Albert Einstein hat es ihm genauso als herausragende Persönlichkeit angetan, wie Jimi Hendrix, der amerikanische Gitarrist und Sänger, der in seiner Wildheit die Musikwelt eroberte, der sich aber auch selbst zerstörte. „Leider haben ihn die Drogen kaputt gemacht“, so Schubnell, weshalb er diese Persönlichkeit ihn in die Gegenwart und die Farbenpracht seiner Bilder holt.

Er freut sich auf das Kunstwochenende und die Begegnung

Schubnell ruht in sich. Fernab ist er von jeglicher Wildheit, vielleicht liebe er exakt aus diesem Grund die temperamentvollen farbigen Bilder. „Die Farbe fordert mich heraus“, bekennt er.

Was sein 19 Künstlerkollegen inspiriert, antreibt und welche Form der Ausdrucksstärke sie nutzen, darüber lässt sich an dem Kunst-Wochenende im Schlössle wunderbar auseinandersetzen.

Die Künstler

Diese 20 Künstler sind dabei: Marion Bekker, Ulrich Dibbern, Sibylle Krastel-Dibbern, Karl-Heinz Finkbeiner, Reinhold Gerber, Barbara Heer, Urmar Herrmann, Kurt Hockenjos, Simone Joachim, Peter Link, Sabine Näger, Dorothea Panhuyzen, Frank Rothbächer, Daniel Schlindwein, Manfred Schlindwein, Klaus Schubnell, Andreas Schüttoff, Marianne Schwab, Mechthild Wallrath-Karcher, Alfons Weiss.