Bianca Fattler schafft Collage zu Arbeit im Kreisimpfzentrum in Villingen-Schwenningen

2 37 400 Kanülen-Deckel beinhaltet das Kunstwerk. Foto: Kupferschmidt

Bianca Fattler war vom Anfang bis zum Ende Helferin im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Villingen-Schwenningen. Um darzustellen, wie viel die insgesamt zwölf Mitarbeiter geleistet haben, hat sie eine Collage geschaffen, die nun die Wand des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis schmückt.















Villingen-Schwenningen - Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Januar 2020 den Startschuss für die Corona-Impfungen gegeben hat, wurden große Hoffnungen gesetzt: Ärmel hoch für einen Alltag ohne die Pandemie, die uns noch immer in Atem hält. Heute sind fast 70 Prozent der Deutschen vollständig geimpft.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Villingen-Schwenningen hat ganze Arbeit geleistet: Bereits 40 000 Impfungen waren es im April 2021. Bianca Fattler, Helferin im KIZ, stellte sich die Frage: "Wie kann man am besten zeigen, was nur zwölf Helfer im Impfzentrum geleistet haben?" Auf Basis dieses Gedankens entstand die Idee für das Kunstwerk "Einsicht", das nun die Wand im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis schmückt. Aus 37 400 Kanülen-Deckeln, die Fattler alle handbemalt hat, besteht die Collage. Fattler: "Bei den Grundtönen habe ich mich für die Farben Grün und Blau entschieden".

Gold steht für positive Erinnerungen

Grün stehe dabei für die Hoffnung und Blau für das Leben. Einzelne Kanülen hat die gelernte Metallbauerin in Blattgold gehalten. "Diese stehen für Menschen, durch die wir positive Erinnerungen ans KIZ sammeln konnten." Die Krankenschwester blickt auf ihre Arbeit zurück: "Es gab Momente, da haben sich die Patienten schon dreimal bedankt, bevor wir überhaupt angefangen haben."

Fattler hat vom ersten bis zum letzten Tag im KIZ geschafft. Die Entscheidung, dort einzuspringen, fiel ihr nicht schwer: "Als ich Berichte zu Massengräbern und dem Pflegenotstand sah, sagte ich zu meinem Mann ›Da kann ich als gelernte Krankenschwester auch helfen‹."

100 Stunden investiert Künstlerin

Um die hundert Stunden verbrachte Fattler mit der Arbeit an der Collage – und das neben ihrer Tätigkeit in ihrem Metallbaubetrieb sowie im KIZ. Als es gegen Ende hin knapp wurde – schließlich wollte sie das Kunstwerk dem Landrat Sven Hinterseh als Überraschung auf der Veranstaltung zur Schließung des KIZ überreichen – sprangen Cordula Bühler und Melanie Rombach zur Hilfe ein, die ebenfalls im KIZ tätig waren.

Helferin sammelt täglich Kanülen

"Zum Schluss war das schon eine Mordsarbeit", berichtet Bühler. Sie war schon bei der Entstehung dabei: "Jeden Tag habe ich in Handschuhen die Kanülen gesammelt, um nachzuzählen, wie viele Menschen ich am Tag geimpft habe." Diese habe sie dann mit nach Hause genommen. "Irgendwann hat mich Bianca Fattler gefragt, wo ich denn die Kanülen sammle. Denn: Sie sagte, sie hätte noch Verwendung dafür."

Der Ideenaustausch mit den anderen Mitarbeitern ergab viele kreative Ideen: Von der Weltkugel aus Kanülen bis zum Stern. "Wir haben von Impulsen nur so gesprudelt", sagt Fattler. "Am Ende haben wir uns für die Collage entschieden, weil das am praktischsten durchführbar war."

Künstlerin überrascht Landrat

Und ist die Überraschung der Künstlerin gelungen? Landrat Sven Hinterseh: "Ich war total geflasht, als mir auf einmal das riesige Kunstwerk auf der Abschiedsveranstaltung überreicht wurde. Ich habe mich total gefreut – allerdings war ich auch ein bisschen besorgt, einen geeigneten Platz im Landratsamt zu finden." Schließlich bestehe das Gebäude größtenteils aus Glas – zudem wiegt die Collage 50 Kilogramm. "Wir haben lange gesucht, wo es am besten zur Geltung kommt, jetzt haben wir kurz vor dem großen Sitzungssaal einen geeigneten Ort gefunden".

Auch die Künstlerin zeigt sich zufrieden. Mit einem Blick auf ihre Collage sagt sie: "Ich finde es immer noch unglaublich, was wir geleistet haben."