Kunst im Landesmuseum: Duckomenta in Hechingen – das ist die Bilanz zur Enten-Ausstellung

Bereits über 8600 Besucher haben die Duckomenta in Hechingen gesehen. Vor dem letzten Ausstellungswochenende zieht Museumsleiter David Hendel Bilanz – und liefert Rekordfakten.

Nur noch wenige Tage sind Sisi, Mona Lisa oder auch Queen Elisabeth II. mit Entenschnabel im Hohenzollerischen Landesmuseum zu sehen. Ihren Schlusspunkt setzt die Duckomenta am kommenden Sonntag, 30. November, nach einem halben Jahr Ausstellungsdauer. Bereits kurz zuvor steht fest: Die humorvollen Skulpturen und Gemälde der Berliner Künstlergruppe interDuck haben Maßstäbe im Landesmuseum gesetzt, die wohl für lange Zeit unerreicht bleiben.

Ein kleines Ziel hat Museumsleiter David Hendel für das Abschlusswochenende noch: „Die 9000-Besucher-Marke zu knacken wäre grandios.“ Dieses Vorhaben scheint nicht unmöglich. Stand Mittwoch haben knapp über 8640 Gäste die Duckomenta besucht. Zur Einordnung: Mit 279 Gästen war der Sonntag, 16. November, der bisher besucherstärkste Tag.

Ohnehin, so Hendels Eindruck, wollen viele Menschen die Ausstellung auf den letzten Drücker noch bewundern. „Der November wird der besucherstärkste Monat insgesamt“, so seine Prognose. Seit die Ausstellung im Mai eröffnet wurde, habe sich die Gästezahl pro Monat stets gesteigert – mit einem kleinen Knick im September, den Hendel auf die Urlaubszeit schiebt.

Überwältigende Resonanz

Die Resonanz war und ist überwältigend: Im Gästebuch gebe es bis auf wenige Ausnahmen nur lobende Einträge. Besonders gefallen habe den Besuchern, wie die Entenbilder in die Dauerausstellung eingebunden seien. Auch, dass das Hechinger Team bei insgesamt 13 Objekten der Duckomenta-Werke auf blau unterlegten Infotafeln einen Bezug zur hohenzollerischen Historie hergestellt hat.

Die Integration der Entenkunst in die Dauerausstellung loben die Besucher besonders. Foto: Roth

Wie ist das möglich? Beispielsweise am Porträt von Albert Einstein. Dort bekommen Gäste den Hinweis, dass seine Cousine und zweite Ehefrau Elsa Einstein in Hechingen geboren wurde und des Öfteren im Hotel Linde Post abgestiegen ist. Oder am Gemälde des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci wird der Bezug zur Abendmahlskirche in Haigerloch hergestellt, wo die weltweit einzige Nachbildung des berühmten Kunstwerks in Originalgröße anzutreffen ist.

Besucher googeln Original

Für Hendel selbst gibt es keinen besonderen Höhepunkt während der Ausstellungszeit, er sagt: „Die Duckomenta an sich war und ist der Höhepunkt.“ Die Kunstwerke aus Enten böten einen niederschwelligen Einstieg in die Welt der Kunst. Die Folge: Viele Besucher, die die Entenbilder sehen, googeln anschließend nach dem Original.“

Auch das Rahmenprogramm sei sehr gut angenommen worden. Bereits der Auftakt mit dem „Entenangeln“ beim Tischlein-deck-dich-Markt im Mai habe vor allem Kinder begeistert. Regelmäßige Zeichenkurse mit Ina Simone Petri und Wolfgang Wiebe oder Vorträge zu verschiedenen Hintergrundthemen seien stets rasch ausgebucht gewesen. Natürlich auch die Führungen. Bis zu 700 Personen haben Hendel und die Hechinger Stadtführer die Duckomenta gezeigt. Die „Nachts im Museum“-Speziale hätten dabei jüngst herausgeragt. Der Museumsleiter betont: „Ich kenne niemand, der die Ausstellung mit schlechter Laune verlassen hat.“

Gäste aus ganz Europa

Dass Hendel mit der Duckomenta ein Coup gelungen ist, beweist auch, dass Besucher aus ganz Europa die Entenkunst in Hechingen sehen wollten. Gäste aus Holland, Frankreich und England hätten dem Landesmuseum einen Besuch abgestattet – hauptsächlich als Programmpunkt in deren Urlaub. Erst diese Woche hat Hendel eine Austauschklasse des Gymnasiums aus Dublin durch die Duckomenta geführt. Dazu sei „jede Postleitzahl aus Baden-Württemberg“ und auch einzelne Gäste aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen vertreten gewesen.

Auf blau unterlegten Infotafeln wird der Bezug zur hohenzollerischen Geschichte hergestellt. Foto: Roth

Dies waren zu 80 Prozent Erwachsene, womit Hendel anfangs nicht unbedingt gerechnet hätte. Der schöne Nebeneffekt: Vollzahler machen sich in der klammen Stadtkasse gut. Zur finanziellen Bilanz sagt David Hendel: „Die Einnahmen überlagern inzwischen weit die Ausgaben.“ Die Duckomenta bessere die Finanzlage der Stadt zumindest etwas auf. Eine schwarze Zahl unter dem Strich sei aber auch das Ziel gewesen.

Wiederholungstäter

Übrigens: Einige Gäste waren auch Wiederholungstäter. Hendel berichtet von einem Mann aus Leinfelden-Echterdingen, der sieben Mal – wohlgemerkt immer mit den Öffis – angereist ist. Auch ein Mann aus Höfendorf sei mindestens vier Mal da gewesen.

Nun freut sich Hendel auf das letzte Duckomenta-Wochenende. Und: Vielleicht wird die 9000er-Marke noch geknackt. Am Rande: Mehr als 4000 Besucher – im ganzen Jahr! – verzeichnete das Landesmuseum in den vergangenen 15 Jahren nicht.

Wie geht es im Hohenzollerischen Landesmuseum weiter?

Ausstellungen

Ein Großprojekt wie die Duckomenta kann die Stadt Hechingen nicht jedes Jahr stemmen. Einige Höhepunkte sind aber bereits für das Jahr 2026 geplant. So werden es zu Beginn des Jahres Kalender aus der Sammlung von Friedrich Bayer ausgestellt. Dazu wird später im Jahr eine Ausstellung Fürstin Eugenie und Konstantin von Hohenzollern-Hechingen gewidmet. Gegen Jahresende ist erneut ein hohenzollerisches Thema mit Bezug zur Archäologie geplant.