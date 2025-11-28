Kunst im Landesmuseum: Duckomenta in Hechingen – das ist die Bilanz zur Enten-Ausstellung

Bereits über 8600 Besucher haben die Duckomenta in Hechingen gesehen. Vor dem letzten Ausstellungswochenende zieht Museumsleiter David Hendel Bilanz – und liefert Rekordfakten.
Nur noch wenige Tage sind Sisi, Mona Lisa oder auch Queen Elisabeth II. mit Entenschnabel im Hohenzollerischen Landesmuseum zu sehen. Ihren Schlusspunkt setzt die Duckomenta am kommenden Sonntag, 30. November, nach einem halben Jahr Ausstellungsdauer. Bereits kurz zuvor steht fest: Die humorvollen Skulpturen und Gemälde der Berliner Künstlergruppe interDuck haben Maßstäbe im Landesmuseum gesetzt, die wohl für lange Zeit unerreicht bleiben.