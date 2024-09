1 Auf der Vernissage im Kreishaus (von links): Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk, Künstlerin Anna Kuleshova und Laudatorin Natalia Moser Foto: Gerhard Keck

Im Kreishaus sind ausdrucksstarke Bilder der Freudenstädter Malerin Anna Kuleshova ausgestellt. Zur Vernissage fand sich zahlreiches Publikum ein.









Die Werkschau im Foyer des Kreishauses mit über einem Dutzend großformatigen, farbenprächtigen Arbeiten in Öl auf Leinwand unter dem Titel „Schwarzwälder Frauen und philosophische Bilder – zwei Seiten der Kunst“ bringe Atmosphäre und Frische in die Räumlichkeit, versicherte Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk in seinem Grußwort zur Eröffnung.