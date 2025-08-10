Kunst: Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno

Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Düsseldorf - Es geht zur Sache in Düsseldorf. Lust, Fetisch und Porno - das NRW-Forum lädt mit der Ausstellung "Sex Now" dazu ein, "Lust, Körper und Begehren in all ihrer Komplexität zu entdecken. Ab dem 5. September präsentiert die Schau sexualisierte Kunstwerke, virtuelle Stimulatoren, feministische Porno-Filme, App-gesteuerte Hightech-Sextoys - und getragene Socken.