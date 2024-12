Kunst aus Rottweil: Angela M. Flaig entdeckt in den USA die Wurzeln für sich

1 Wurzeln statt Flugsamen hat die Künstlerin Angela M. Flaig in den USA für sich entdeckt. Beim ­Künstleraustausch in Salem (New York) hat sie sich inspirieren lassen und für sich auch neue Wege entdeckt. Foto: Siegmeier

Angela M. Flaig war beim Kunstprojekt „salem2salem“ dabei. Die Zeit in den USA eröffnet der Künstlerin neue Perspektiven.









Die Künstlerin Angela M. Flaig schwärmt „Es war absolutes Neuland und traumhaft schön“, während sie die Bilder des Kunst-Camps durchblättert, an dem sie teilgenommen hat. Kreisarchivar a.D. Bernhard Rüth, der seit Jahren Künstler der Region für den internationalen und interdisziplinären Künstleraustausch in Salem am Bodensee und in Salem (New York) auswählt, hatte bei ihr angefragt. Zunächst habe sie abgelehnt, gibt Flaig zu, dann aber doch zugesagt. „Und das war absolut die richtige Entscheidung“, sagt sie.