Nagold - Boah – was für eine riesige Schneeflocke! Aber nicht aus vereistem Wasser sondern aus kaltem Licht. Jetzt im Advent verwandelt sich das Rathaus in einige riesige Projektionsfläche für Kunst aus Licht. Das Ganze stellt einen Adventskalender dar. Licht und Sound sorgen für offene Münder und weihnachtliche Stimmung.

Täglich um 17 Uhr öffnet sich ein neues Türchen des Adventskalenders und bringt eine Überraschung zum Vorschein. Und obwohl sich die Nagolder City am Samstagabend bei trübem Wetter schon langsam leerte, blieben doch einige Passanten stehen, um das Spektakel zu bestaunen. Die Kinder strahlten, Mütter holten ihre Smartphones hervor und die Väter entdeckten in einiger Entfernung vom Rathaus ein Holzhäuschen, in dem sich der Projektor befindet. Ein auf Kunstlichtprojektionen, Lichtkunst, Illumination und Lichtdesign spezialisiertes Unternehmen aus Tübingen hat die Aktion im Auftrag der Stadt realisiert. Sie lassen die Schneeflocken auf der Rathausfassade tanzen.