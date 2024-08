Kunst an Calwer Parkhaus: Eine ganze Stadt in Bannern, Bildern und Symbolen

Wohl jeder Calwer oder Calw-Besucher dürfte inzwischen die riesigen Leinwände kennen, die am Parkhaus Calwer Markt in Richtung der Nagold hängen. Doch wer weiß, was genau hinter den Illustrationen steckt und wie der Entstehungsprozess aussah? Wir geben einen Überblick.