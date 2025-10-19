Kunschtstückle und Verkaufssonntag: Furtwangen präsentiert besonderen Mix

Ein buntes Angebot empfing die Besucher am Kilwi-Sonntag in Furtwangen: Der verkaufsoffene Sonntag fand zum fünften Mal parallel zur Ausstellung Kunschtstückle statt.
Wie schon im vergangenen Jahr konnte auch dieses Jahr an Kilwi die Wilhelmstraße wegen der Bauarbeiten in der Allmendstraße als einzige Passage durch Furtwangen nicht gesperrt werden. Das ganze bunte Treiben konzentrierte sich deshalb auf die Gerwigstraße und den Marktplatz. Aber auch die Geschäfte in der Wilhelmstraße konnten trotz dieser Einschränkung wieder einen guten Besuch verzeichnen.