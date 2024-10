Kunschtstückle in Furtwangen: Verkaufsoffener Sonntag und Kunst – das gefällt vielen

10 Eine originelle Rabatt-Idee von Florian Klausmann bei Schuh- und Sport-Klausmann: Die Kunden können aus drei Kürbissen wählen, wobei jeder für einen anderen Rabatt steht. Foto: Stefan Heimpel

Goldener Oktober für den verkaufsoffenen Sonntag des Furtwanger Einzelhandels: Ganz besonders das Kunschtstückle mit 15 Künstlern auf dem Marktplatz profitierte von dem guten Wetter. Und auch die Händler hatten sich einiges einfallen lassen.









Link kopiert



Es war ein etwas anderer Einkaufssonntag. Denn dieses Mal konnte wegen der Sanierung der Allmendstraße nicht wie üblich die Wilhelmstraße für den Verkehr gesperrt werden. So rollten die Autos unverändert weiter. Betroffen davon waren natürlich die Händler in der Wilhelmstraße, die sonst mitten im Geschehen platziert sind. Nun lagen sie ganz am Rand.