Der Diplom-Grafiker, Illustrator und Texter weitete seine Tätigkeit in den Südwesten Deutschlands aus. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist Vernissage einer spannenden Schau.

Mit Bildern von Chris Leithaeuser wird die Ausstellungsreihe im Furtwanger Kunschtstüble fortgesetzt.

Am Mittwoch, 2. Oktober, wird die Präsentation einer Auswahl seiner in den vergangenen zehn Jahren entstandenen Arbeiten unter dem Titel „as T/Years go by“ eröffnet.

Chris Leithaeuser ist in vielen kreativen Bereichen zuhause. Der Diplom-Grafiker, Illustrator und Texter weitete seine Tätigkeit seit 2006 von München in den Südwesten Deutschlands aus, wurde schließlich im Schwarzwald sesshaft und lebt aktuell in Donaueschingen.

Vielschichtige Werke

Die Besucher des Furtwanger Kunschtstübles erwarten im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtige Werke, die sich mit der Komplexität unserer Zeit auseinandersetzen.

Mediale Bilderfluten hallen in Leithaeusers Kompositionen nach, Vertrautes und völlig Unbekanntes gehen einen Dialog ein. Menschen und Gegenstände werden aus ihrem ursprünglichen Umfeld herausgerissen und in neuen Zusammenhängen fixiert. Dabei scheinen nicht selten Zeit und Raum aus den Fugen zu geraten. Bei der Erstellung seiner Bilder greift Leithaeuser auf eine große Bandbreite malerischer Möglichkeiten zurück. Neben digitalen Collagen entstehen materialbetonte Malereien, in denen der künstlerische Prozess immer wieder auch als schöpferischer Kraftakt sichtbar wird. Allen technischen und optischen Unterschieden zum Trotz eint die Auseinandersetzung mit Natur, Leben und Tod seine einzelnen Werkgruppen.

Anmeldung zur Vernissage

Zur Vernissage am Mittwoch um 19 Uhr im Bürgersaal sind alle Interessierten eingeladen. Im Rahmen eines Gesprächs mit den städtischen Kuratoren Ariane Faller und Mateusz Budasz wird Chris Leithaeuser persönliche Einblicke in seine Arbeit geben.

Um Anmeldung unter Telefon 07723/93 91 08 oder Fhermann.stadt@furtwangen.de wird gebeten. Die Schau ist bis 14. Februar 2025 zu den Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung, geöffnet.