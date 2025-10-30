Kundgebungen gegen AfD: Die Politik ist wieder auf Nagolds Straßen

Aus Anlass einer AfD-Veranstaltung im städtischen Kubus gab es am Donnerstagabend gleich zwei politische Kundgebungen mit mehr als 200 Teilnehmern.

Lange bevor die AfD-Politiker Markus Frohnmaier und Miguel Klauß am Donnerstagabend im Kubus auftraten, sammelten sich mehr als 100 Nagolder auf Einladung und Initiative der „Omas gegen rechts“ von Anna Ohnweiler auf dem Europaplatz, um dort Flagge zu zeigen. Dabei hatte Organisatorin Ohnweiler eine breites politisches Spektrum auf die Straßen Nagold gebracht.

Neben der Organisatorin selbst sprachen gleich drei junge Menschen, die für den Kreis Calw in den Landtag wollen: Daniela Steinrode von der SPD, Fynn Rubehn von den Grünen und Thomas Hanser von der Linkspartei. Der Kandidat der CDU, Carl Christian Hirsch, war ebenfalls zu der Kundgebung eingeladen, musste sich aber entschuldigen lassen. Für die christlichen Kirchen ergriff Veronika Rais-Wehrstein das Wort. Für die musikalische Umrahmung war SPD-Alt-Stadtrat Ulrich Hartmann verantwortlich.

Die Demonstration der Linkspartei fand auf dem Jesenice-Platz statt. Foto: Fritsch

Keine 200 Meter weiter auf dem dem Jeseniceplatz hatte die Linkspartei zu einer Kundgebung aufgerufen, zu der gut 100 meist junge Menschen gekommen waren, und bei der es verbal merklich schärfer gegen die AfD zur Sache ging, die in Hörweite ihre Veranstaltung ausrichteten. Nach verschiedenen Rednern hallten noch lange die Parolen durch die Straßen der Stadt.

Ein waches Auge hatte die Polizei auf die Demonstranten und die AfD-Veranstaltung. Sie war mit verstärkten Kräften – zwei Mannschaftsbusse parkten in der Nähe des Kubus – in der Innenstadt präsent. Den Veranstaltungsort Kubus hatten die Polizisten – zumindest in Richtung Marktstraße – mit Zäunen abgeriegelt.

Die Situation in der Innenstadt blieb zu jedem Zeitpunkt friedlich.