Kundgebungen gegen AfD: Die Politik ist wieder auf Nagolds Straßen

Aus Anlass einer AfD-Veranstaltung im städtischen Kubus gab es am Donnerstagabend gleich zwei politische Kundgebungen mit mehr als 200 Teilnehmern.
Lange bevor die AfD-Politiker Markus Frohnmaier und Miguel Klauß am Donnerstagabend im Kubus auftraten, sammelten sich mehr als 100 Nagolder auf Einladung und Initiative der „Omas gegen rechts“ von Anna Ohnweiler auf dem Europaplatz, um dort Flagge zu zeigen. Dabei hatte Organisatorin Ohnweiler eine breites politisches Spektrum auf die Straßen Nagold gebracht.