4 Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen hat es am Montagabend in der Stadt Demonstrationen gegeben. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen ist es in der Stadt erneut zu Demonstrationen gekommen. Die Polizei muss einschreiten.









Solingen - Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen ist es am Montagabend in der Stadt erneut zu Demonstrationen gekommen. Dabei habe es auch Rangeleien gegeben, sagte ein Polizeisprecher. "Das ist sehr emotional und laut da." Die Polizei habe Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Demonstranten unterbunden.