Kundgebung in Lörrach: Menschen gehen gegen Abbau im Sozialsystem auf die Straße

„Es reicht. Lörrach wehrt sich!“ Unter diesem Motto demonstrierten an die 250 Menschen am Mittwoch auf dem Lörracher Bahnhofsplatz gegen die Sozialreformen der Bundesregierung.
Aufgerufen zur Protestkundgebung hatte die Partei Die Linke, Kreisverband Lörrach. Frauen und Männer aus sechs verschiedenen Verbänden und Parteien ergriffen das Wort, eine junge Frau sprach für die Jugend. Als die Kundgebung kurz nach 18 Uhr startete, störten sieben Personen die Versammlung mit Parolen. Einem Platzverweis der Polizei leisteten sie Folge.