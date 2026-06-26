Kundgebung in Lörrach: Menschen gehen gegen Abbau im Sozialsystem auf die Straße

„Es reicht. Lörrach wehrt sich!“ Unter diesem Motto demonstrierten an die 250 Menschen am Mittwoch auf dem Lörracher Bahnhofsplatz gegen die Sozialreformen der Bundesregierung.

Aufgerufen zur Protestkundgebung hatte die Partei Die Linke, Kreisverband Lörrach. Frauen und Männer aus sechs verschiedenen Verbänden und Parteien ergriffen das Wort, eine junge Frau sprach für die Jugend. Als die Kundgebung kurz nach 18 Uhr startete, störten sieben Personen die Versammlung mit Parolen. Einem Platzverweis der Polizei leisteten sie Folge.

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat.“ Karin Racke, die als erste sprach, zitierte das Grundgesetz. Demokratie und Sozialstaat schafften Vertrauen und Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger, betonte die Geschäftsführerin der Diakonie Lörrach, die im Namen der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis sprach. Sozialreformen seien notwendig, aber Kürzungen allein würden dieser Aufgabe nicht gerecht. Auch die Finanzen der Kommunen müssten gestärkt werden, fuhr Racke fort und erinnerte daran, dass Landrätin Marion Dammann am Montag für den Kreis Lörrach wegen der desolaten Finanzlage eine Haushaltssperre aussprach.

Lange Wartezeiten für Patienten kritisiert

Einen Großteil des Kreishaushaltes machen die Ausgaben für Soziales und Jugendhilfe aus. Stefanie Merz vom Aktionsbündnis Psychotherapie kritisierte Kürzungen der Krankenkassen für Psychotherapie und die langen Wartezeiten für Patienten, insbesondere für Kinder: „Welches Kind kann zwölf Monate auf Hilfe warten?“ Lily Becker prangerte die Vorurteile gegen Jugendliche an. Es heiße, junge Leute wollten nicht arbeiten, sie seien unpolitisch und psychisch nicht stabil, sagte die junge Frau. In Wirklichkeit müssten sie aber mit Problemen fertig werden, die sie nicht verursacht hätten. Tatsächlich hätten Viele psychische Probleme, sagte sie und forderte eine gute therapeutische Versorgung. „Junge Leute verdienen Unterstützung und eine Zukunft“, sagte sie unter Applaus.

Auch Daniele Cipriano vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Junis Vujic (Kreisverband der Grünen) und Lars Biesenthal (Die Linke) redeten. Cipriano sprach von wirtschaftlich schwierigen Zeiten, lehnte aber eine Abschaffung des Achtstundentags und einige Vorschläge zur Rentenreform ab: Rente mit 70? Unmöglich für einen schwer arbeitenden Dachdecker. Keine abschlagsfreie Rente mehr mit 63 für langjährig Beschäftigte? Für Menschen, die 45 Jahre gearbeitet hätten, nicht zumutbar. Cipriano wollte die Sozialausgaben durch Besteuerung von „Superreichen“ finanzieren. „Tax the rich!, Besteuert die Reichen!“ stimmten die Zuhörer zu.

Linke fordern ein bezahlbares Leben

„Das Kernproblem ist die soziale Ungleichheit“ stellte auch Janis Vujic klar. Eine verschwindend kleine Minderheit, 0,007 Prozent der Bevölkerung, besitze in Deutschland ein Viertel des Finanzvermögens, sagte er.

„Die Rente ist sicher. Wir können sie uns leisten“, rief schließlich Lars Biesenthal (Die Linke). „Das Problem ist nicht die Demografie, sondern die Verteilung von Vermögen.“ Auch er forderte die Beibehaltung des Acht-Stunden-Tags, außerdem höhere Löhne und ein bezahlbares Leben für alle.

Nach der Kundgebung sagte Anne Kathin Naujoks (Die Linke): Die Gruppierungen wollten im Kontakt bleiben, um eventuell weiter gemeinsam für einen funktionierenden Sozialstaat zu streiten.