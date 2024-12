Kundgebung in Hardt: Wirbel um geplante AfD-Veranstaltung

Kundgebung in Hardt

1 Am Freitag gibt es in Hardt eine Veranstaltung der AfD. Foto: Nagel

Zu einer Veranstaltung bei der Tankstelle in Hardt gibt es nun eine Gegendemo.









Das Bündnis „Hardt bleibt bunt und vielfältig“ lädt am Freitag, 6. Dezember, ab 15.30 Uhr in Form einer angemeldeten Demonstration zum Nikolauspunsch gegenüber der Raiffeisenbank ein. Das Motto lautet „Mit Punsch bleibt’s bunt“. Der Erlös wird an die Stiftung St. Franziskus gespendet. Die Veranstaltung ist laut einer Mitteilung eine Reaktion auf eine AfD-Veranstaltung im gleichen Zeitraum. Die Organisatoren sind der Meinung, dass der Advent und der Nikolaustag nicht als Anlass für Veranstaltungen missbraucht werden sollten, die den Werten dieser Tage komplett widersprechen und hoffen auf zahlreiche Unterstützung.