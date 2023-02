Ukrainer erinnern an die Lage in ihrer Heimat

1 Fotos von zerbombten Städten und Dörfern informierten über den Krieg in der Ukraine. Foto: B. Schwarz

Die ukrainische Gemeinde hat am Jahrestag des russischen Überfalls eine Friedenskundgebung auf dem Freudenstädter Marktplatz abgehalten. Mit kämpferischen Worten erinnerten Redner an das Schicksal ihres Heimatlands.









„Gedenken an die Gefallenen – Tröste die Lebenden“: Das war das Thema der Friedenskundgebung auf dem oberen Marktplatz in Freudenstadt, zu der die ukrainische Gemeinde und die „Crossroads International Church Freudenstadt“ am Freitagmorgen eingeladen hatten. Sie erinnerten damit an den russischen Überfall auf die Ukraine, der sich am Tag der Kundgebung erstmals jährte.

In Liedern und Gebeten gedachten rund 100 ukrainische Flüchtlinge, überwiegend Frauen und Kinder, den Opfern des Kriegs und gaben ihrer Hoffnung auf Frieden und Rückkehr in die Heimat Ausdruck. An einem ukrainischen Sieg über „das Böse“, so Pastor Vyaceslav Voronin, gebe es keine Zweifel.

Den deutschen Gastgebern dankten die Ukrainer für ihr „freundliches und gutherziges Denken“. Dabei nahmen nur wenige Freudenstädter Bürger an der Gedenkstunde teil, die vorab kaum bekannt geworden war.

Fotos zeigen zerstörte Städte und Dörfer

Bei eisigem Wind trotzten die Demonstranten dem Wetter. Es wehten gelb-blaue Fahnen und Ballons sowie selbstgemalte Transparente. Und an einer Wäscheleine flatterten Fotos von zerstörten Städten und Dörfern. Einige Frauen und Mädchen weinten.

„Freudenstadt ist uns zur zweiten Heimat geworden“, sagte Pastor Voronin, doch die Gedanken der Geflüchteten gingen täglich in ihre ukrainische Heimat und an ihre dort gebliebenen Lieben. Acht Millionen Ukrainer seien geflüchtet, die meisten nach Polen und Deutschland. Fünf Millionen Binnenflüchtlinge in der Ukraine hätten kein Zuhause mehr.

Mit Plakaten und Transparenten dankten die Ukrainerinnen ihren Gastgebern und baten um weitere Hilfen. Foto: B. Schwarz

40 Prozent der Bürger der Ukraine benötigten humanitäre und soziale Hilfe. Nach offiziellen Zahlen seien mindestens 8000 ukrainische Todesopfer zu beklagen, darunter fast 500 Kinder. Es sei ein Jahr voller Leid und Schmerz gewesen. Pastor Voronin, unterstützt von Pastor Jivko Jacobs, machte Mut für einen Sieg über „die russischen Faschisten und das Böse“. Natalia Perinska sagte in einer Ansprache: „Putin bedroht Europa und die ganze Welt. Die Ukraine opfert das Leben ihrer besten Bürger für Europa.“

Dank für militärische Hilfe des Westens

Perinska zeigte sich überzeugt, dass es mit europäischer Hilfe gelingen werde, Russland in seinen Grenzen zu halten: „Gemeinsam werden wir den heimtückischen Feind besiegen.“

Die Sprecherin dankte für die militärische Hilfe des Westens und die freundliche Aufnahme von Flüchtlingen. Eine Ahnung, wie es in der Ukraine tatsächlich aussieht, vermittelte Pastor Voronin, der inzwischen wiederholt die Heimat besucht hatte: “Was man da sieht, ist schlimmer als das, was man in den Nachrichten sieht.“

Die Teilnehmer der Kundgebung entzündeten Kerzen, um der Opfer des Kriegs zu gedenken. Foto: B. Schwarz

Die Trauernden stellten brennende Kerzen zum Gedenken der Toten auf, ein Spendenaufruf brachte eine beträchtliche Summe für obdachlose Kinder in der Ukraine. Die Feierstunde endete mit der gemeinsam gesungenen Nationalhymne.