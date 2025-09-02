Kundgebung in Freudenstadt: Forderung nach größeren Anstrengungen bei Friedensbemühungen

Bei einer Kundgebung am Antikriegstag auf dem Marktplatz in Freudenstadt wurde ein stärkeres Bemühen um Frieden gefordert.

Die Zahl der Teilnehmer bei den Kundgebungen zum Antikriegstag in Freudenstadt wächst von Jahr zu Jahr. Zur vierten Veranstaltung dieser Art am 1. September, organisiert von Gewerkschaften und SPD, kamen immerhin knapp 100 Friedensfreunde auf den oberen Marktplatz. Sie erlebten einen eindringlichen, mitunter zornigen Aufruf zu verstärkten Anstrengungen für den Frieden anstatt wachsender Ausgaben für die Rüstung.

Besonderes Interesse kam dem prominentesten Redner zu, Ralf Stegner (65) aus Nordrhein-Westfalen, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitverfasser des Manifestes der SPD-Friedenskreise. Krieg sei das Schlimmste, was Menschen einander zutun könnten, begann er seine ohne Manuskript gehaltene Rede: „Wir brauchen keine neue Debatte über Nuklearwaffen. Wir müssen auch keine militärische Führungsrolle in Europa anstreben.“

Mit Transparent auf dem Weg zum Frieden Foto: Hannes Kuhnert

Die derzeitige Hochrüstung in Deutschland sei viel mehr, als zur Verteidigung notwendig ist: „Es ist genug Abschreckung da.“ Stegner rief die Politik Willy Brandts in Erinnerung, der ein Konzept der gemeinsamen Sicherheit entworfen habe und forderte größere Anstrengungen bei Friedensbemühungen.

Im Gespräch: Gerhard Gaiser und Sadik Varol von mit Bundestagsabgeordnetem Ralf Stegner (von links, alle SPD). Foto: Hannes Kuhnert

„Lieber 100 Stunden vergeblich verhandeln als einen Schuss abgeben“, zitierte er den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt und warnte davor, die Friedensbemühungen den Rechten zu überlassen.

Verhungernde Kinder

Stegner hatte in der Ukraine erlebt, was ein Krieg mit Menschen anrichten könne, und verwies auf verhungernde Kinder im Gazastreifen: „Wir dürfen nicht einfach zusehen“, mahnte er unter starkem Beifall. Es gebe für die Politik keine größere Aufgabe, als dafür zu sorgen, dass Kinder in Wohlstand und Frieden aufwachsen können.

Hält das Hauptreferat: Abgeordneter Ralf Stegner Foto: Hannes Kuhnert

Bereits zuvor hatte Martin Gross, ehemals Landesleiter von Verdi, das zu lange Schweigen zum „Sterben in Gaza“ verurteilt: „Rettet die vielen Kinder vor dem Verhungern.“ In scharfen Worten wandte sich Gross gegen eine allgemeine Wehrpflicht als „Weg zurück ins letzte Jahrhundert“.

Nicht weniger deutlich war seine Kritik an der Aufrüstung mit milliardenschweren Sondervermögen oder gar Rüstungssoli: „Rüstung statt armutsfeste Rente?“, fragte er und warnte: „Wenn alles Soziale für Aufrüstung unter die Räder kommt, geht der soziale Zusammenhang verloren.“

Angriff und Gegenschlag

Religionspädagoge Theodor Ziegler aus Baiersbronn, Initiator der Veranstaltung, verwies auf den weltweiten Kreislauf von Angriff und Gegenschlag. Um diesen aufzubrechen brauche es jemanden, der friedenslogisch den Anfang macht, jemanden wie Willy Brandt und Egon Bahr, die 1969 den Wandel durch Annäherung einleiteten.

Aktiv bei der Kundgebung zum Antikriegstag (von links): SPD-Ortsvorsitzender Sadik Varol, Kreisrat Gerhard Gaiser sowie die Redner Ralf Stegner, Martin Gross und Theodor Ziegler. Foto: Hannes Kuhnert

Die von Holger Egger aus Freudenstadt moderierte Kundgebung wurde bereichert von Musik und Liedern von Tobias Steeb und Carlo Parisel. Schauspielerin Edith Koerber schlüpfte für kabarettistische Szenen in die Kostüme eines Gorillas und des Komikers Karl Valentin, um den Irrsinn von Hass, Gewalt und Krieg sowie die Angst davor eindrücklich darzustellen.