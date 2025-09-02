Kundgebung in Freudenstadt: Forderung nach größeren Anstrengungen bei Friedensbemühungen

Bei einer Kundgebung am Antikriegstag auf dem Marktplatz in Freudenstadt wurde ein stärkeres Bemühen um Frieden gefordert.
Die Zahl der Teilnehmer bei den Kundgebungen zum Antikriegstag in Freudenstadt wächst von Jahr zu Jahr. Zur vierten Veranstaltung dieser Art am 1. September, organisiert von Gewerkschaften und SPD, kamen immerhin knapp 100 Friedensfreunde auf den oberen Marktplatz. Sie erlebten einen eindringlichen, mitunter zornigen Aufruf zu verstärkten Anstrengungen für den Frieden anstatt wachsender Ausgaben für die Rüstung.