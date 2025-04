Post bleibt, Postbank schließt: Das ändert sich bei der Poststelle in Bad Dürrheim

Carmelo Moretti, Betreiber der Postfiliale, bedauert diesen Schritt der Postbank. Diese hat die Serviceleistung zum 27. Juni bei ihm gekündigt. Er steht der Entscheidung jedoch machtlos gegenüber. Die Post als solches wird jedoch weiterhin bestehen bleiben, betont er.

Die Postbank gehört seit 2020 zur Deutschen Bank und hat so etwas wie einen Kooperationsvertrag mit der Post. Diese wiederum hat mit den Inhabern der Filialen Verträge, wie beispielsweise mit Carmelo Moretti – er selbst ist somit kein direkter Partner der Postbank.

Das Handelsblatt meldete im Dezember 2024, dass die Deutsch Bank bis Ende 2026 insgesamt 230 ihrer 550 Standorte aufgeben will. In der Region seien auch Donaueschingen und Trossingen betroffen, weiß Moretti.

Herber finanzieller Schlag

Für ihn ist die Kündigung der Postbank ein herber Schlag – vor allem auch finanziell. Es fehlt monatlich ein vierstelliger Umsatz in der Kasse, erklärt er. Das Angebot an Postdienstleistungen ist davon nicht betroffen. Allerdings bekommt er hier von jedem Dienstleistungsvorgang einen festgelegten Betrag. Somit kann er mit seinem Kerngeschäft keine wesentlichen Umsatzsteigerungen erzielen.

„Es ist schwer, eine Alternative zu finden“, erklärt der Inhaber der Postfiliale. Sollte es in irgendeiner Form ein beratungsintensives weiteres Standbein sein, so müsste er nochmals jemanden einstellen. Denn im laufenden Postbetrieb sei so etwas nicht zu machen.

Am 26. Juni ist der letzte Tag, an dem er Dienstleistungen der Postbank anbieten kann und das auch nur einen halben Tag. Ab Mittag ist voraussichtlich geschlossen und die Technik der Postbank werde abgebaut, so die Informationen, die er hat. Inoffiziell sei das Ende schon seit längerem bekannt, aber das offizielle Schreiben kam erst diese Woche, erklärt Moretti.

Ein Pressesprecher der Postbank führt dazu aus: Die Filiale in der Friedrichstraße 20 in Bad Dürrheim ist keine Filiale der Postbank, sondern eine Partner-Filiale der Deutschen Post. Neben ihren eigenen Filialen bietet die Postbank in einem kleinen Teil dieser Partnerfilialen einfache Bankdienstleistungen (Ein- und Auszahlungen, Abgabe von Überweisungen) an. Vertragspartner sind hier der Einzelhändler und die Deutsche Post.

„Wir überprüfen regelmäßig das Netz dieser Partnerfilialen mit Bankdienstleistungen in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und Kosten. Dabei beobachten wir schon länger, dass Kundinnen und Kunden ihre Bankgeschäfte zunehmend online durchführen und der Anteil bargeldloser Zahlungen steigt – was sich durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkt hat. Diese Veränderungen führen dazu, dass Kundinnen und Kunden die Bankdienstleistungen in den Filialen weniger stark nachfragen.“

„Eines der dichtesten Netze“

Aktuell würden die Kunden die Post-Partnerfilialen vor allem für Bargeld-Dienstleistungen nutzen; hier biete man mit den eigenen Filialen eigene Selbstbedienungs-Geräte. Nach eigenen Angaben biete die Postbank mit den Partnern der Cash-Group und den verschiedenen Drittpartnern auch im Einzelhandel eines der dichtesten Netze in Deutschland. Man wolle dieses zukünftig aufrechterhalten und weiter ausbauen.

„Mit Blick auf das geänderte Kundenverhalten haben wir uns entschieden, in den Partnerfilialen der Deutschen Post Bankdienstleistungen schrittweise bis Ende 2025 nicht mehr anzubieten, so auch in Bad Dürrheim. Die Partnerfiliale in der Friedrichstraße 20 wird deshalb ab dem 27. Juni 2025 keine Bankdienstleistungen mehr anbieten“, so teilt die Pressestelle auf Anfrage mit. Und ein weiteres: „Die SB-Geräte werden in diesem Zusammenhang ebenfalls abgebaut.“