Kunden sind verärgert: Postbank in Lörrach nimmt seit Dienstag keine Briefe mehr an

1 Nur noch bis zum Montag, 11. August, war die Postbank in der Wallbrunnstraße/Ecke Brühlstraße Partner der Post und des Unternehmens DHL. Foto: Tim Nagengast Wer zukünftig Kassengeschäfte am Schalter abwickeln will, der muss sich auf den Weg nach Müllheim machen.







Nur noch bis zum Montag, 11. August, war die Postbank in der Wallbrunnstraße/Ecke Brühlstraße Partner der Post und des Unternehmens DHL. Seit dem 12. August steht sie ihren Kunden nur noch als reine Beraterfiliale zur Verfügung. Wer zukünftig Kassengeschäfte am Schalter abwickeln will, der muss sich auf den Weg nach Müllheim machen. In Lörrach findet der Postkunde lediglich noch einen Service Point in der Beraterfiliale. Termine können dort vereinbart, Adressenänderungen vorgenommen und Konten eröffnet werden. Zukünftig können Pakete oder Briefe bei zwei Postagenturen abgegeben werden. Einmal ist dies der Kiosk 79 Ecke Kirchstraße/Bahnhofstraße, zum anderen die Box in der Galerie am Alten Markt. Geöffnet sind die Agenturen von 9 Uhr bis 20 Uhr. Auf die Frage, weshalb in Lörrach eine solche Änderung vorgenommen wurde, verwies der Leiter Marktgebiet bei der Postbank, Vladimir Lazarov, an die übergeordnete Stelle, den Mediensprecher der Deutschen Bank AG, die Eigentümer sei. Und was sagen die Postkunden? „Bedauerlich“ sei das, „ärgerlich“ und „nicht nachvollziehbar“, so der Konsens.