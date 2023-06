1 Andreas Braun hinter der Theke seiner Metzgerei, wo er am liebsten noch lange stehen will. Auch hier ist der Aufruf an die Kunden der Metzgerei zu lesen. Foto: Helen Moser

Andreas Braun, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Furtwangen, macht ein ernstes Gesicht. „Die Lage ist dramatisch – man kann es nicht anders sagen.“ Sollte sich nichts ändern, muss er im August schließen. Deshalb wagt er sich nun aus der Deckung.









„Meine Existenz hängt am seidenen Faden“, sagt Andreas Braun, Inhaber der Metzgerei Braun in Furtwangen. Seit 120 Jahren gibt es den Familienbetrieb. Braun leitet ihn in der fünften Generation. „Dieses Jahr haben wir 120-jähriges Bestehen, das aber wahrscheinlich nicht gefeiert wird“, sagt Braun. Denn es steht schlecht um die Metzgerei, wie aus einem Aufruf deutlich wird, den Braun nun an seine Kunden richtet: Sollte der Umsatz nicht ansteigen, „können wir nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich arbeiten“, heißt es darin. Dann „sind wir gezwungen, unser Geschäft ab August zu schließen“.