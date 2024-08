Kultusministerin besucht Althengstett: Imagepflege für die Landwirtschaft

1 Auf Initiative von Christina Schmid (links) besuchte Theresa Schopper (Zweite von links) den Schweichinger Hof. Foto: Peer Meinert

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) besucht eine Pferdepension in der Gäugemeinde. Es geht aber nicht nur um die Tiere.









Es ist ein Idyll, wie es schöner nicht sein könnte: Auf den Weiden grasen die Pferde, auf dem Hof riecht es anheimelnd nach Land und Stall – und über allem wölbt sich ein tiefblauer Spätsommerhimmel. Der Schweichinger Hof ist eine Pferdepension, der Hof ist „seit Generationen in Familienbesitz“, wie die 66-jährige Seniorchefin Marliese Nonnenmann nicht ohne Stolz berichtet. Rund 50 Tiere, sagt sie, beherbergt der Hof derzeit, 50 Hektar Land gehören dazu plus großer Reithalle. Es ist ein durch und durch erfolgreicher landwirtschaftlicher Betrieb, den Kultusministerin Theresa Schopper an diesem wunderschönen Spätsommertag besucht.