Die 14. Furtwanger Kulturwoche auf dem Marktplatz rückt näher. Fünf Tage musikalische Unterhaltung bei kulinarischer Bewirtung durch heimische Vereine locken vom 23. bis zum 27. Juni in das große Festzelt.

Wie immer ist der Eintritt an allen fünf Veranstaltungstagen frei. Ab 18 Uhr wird bewirtet und von 19 bis 22 Uhr wird die Bühne mit einem bunten Programm bespielt.

Lesen Sie auch

Vereine bewirten

„Wir sind immer sehr froh, dass die heimischen Vereine die Bewirtung an allen fünf Tagen übernehmen und dass die Organisation hier sehr reibungslos abläuft. Nur durch deren Unterstützung ist eine solche Festwoche überhaupt stemmbar. Einmal mehr gilt zudem den zahlreichen Sponsoren ein großer Dank. Viele Firmen unterstützen die Furtwanger Kulturwoche schon seit Jahren und ermöglichen so ein buntes Programm bei freiem Eintritt“, so Francesca Hermann vom Stadtmarketing.

Erstmals auch Hörspiele

Musikalisch gibt es wieder einen bunten Mix. Der Montag beginnt mit Countrymusik und der Band „Black River Jukebox“ aus der Schweiz. Der Dienstag steht klassisch im Zeichen der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen. Der Mittwoch ist ein Handharmonika-Tag. Denn zunächst spielt der Handharmonika-Club Edelweiß aus Rohrbach, bevor dieser vom Schwarzwald-Harmonika-Orchester Furtwangen abgelöst wird.

Die Stadtverwaltung freut sich schon auf ein volles Festzelt auf dem Marktplatz bei der Furtwanger Kulturwoche – wie zuletzt im Jahr 2024. Foto: Stadtverwaltung

Am Donnerstag präsentiert sich die neugegründete Schulband des Otto-Hahn-Gymnasiums. Erstmals werden an diesem Abend außerdem Hörspiele rund um Schwarzwald Sagen auf der Bühne aufgeführt. Ein Ensemble des Vereins Hörspiele aus Freiburg liest zwei Geschichten, die durch Geräuschemacher und Livemusik unterlegt werden. Den musikalischen Abschluss bildet die in Furtwangen bekannte Band „Late Castle And He White Autumn“.

Entenrennen gehört dazu

Im Rahmen der Kulturwoche wird es auch wieder das Entenrennen der Hochschule Furtwangen geben. Die beliebten Gummitierchen werden am Donnerstag, 26. Juni, ab 15.30 Uhr zu Wasser gelassen. Der Erlös aus dem Verkauf der Enten-Tickets kommt wie immer einem sozialen Zweck zu Gute. Informationen und Verkaufsstellen unter: www.entenrennen-furtwangen.de; Informationen zum Programm der 14. Furtwanger Kulturwoche auf www.furtwangen.de und auf den sozialen Kanälen der Stadt Furtwangen.