Wer das Glück hatte, dabei zu sein, erlebte eine magische Reise durch vier Jahrzehnte, die das Publikum mit legendären Hits, schillernden Outfits und einer unvergleichlichen Atmosphäre in ihren Bann zog.

Schon beim Betreten der Halle wurde man von einer Kulisse empfangen, die einen augenblicklich in die goldene Ära der Musikgeschichte zurückversetzte. Über der riesigen Tanzfläche drehte sich eine funkelnde Discokugel und warf tanzende Lichtpunkte auf die ausgelassenen Gäste.

Lesen Sie auch

Figuren als stumme Zeugen der Vergangenheit

Farbenfrohe Lichteffekte tauchten den Raum in ein pulsierendes Leuchten, während schimmernde Pailletten-Vorhänge und glänzende Lamellen-Dekorationen den Wänden einen Hauch von Glamour verliehen. Lebensgroße Figuren aus Pappe – detailgetreue Abbilder musikalischer Ikonen wie die Robbie Williams, David Bowie oder Michael Jackson – standen in den Ecken des Saals und schienen als stumme Zeugen der Vergangenheit über die Szenerie zu wachen.

„Es fühlt sich an, als wäre ich in eine andere Welt eingetaucht“, staunte Sandra H. (47), die mit ihren Freundinnen aus Stuttgart angereist war. „Kaum erklingen die ersten Töne, bin ich wieder 18 und tanze in einer verrauchten Diskothek zu den Hits meiner Jugend.“

Von den Beatles bis R.E.M. – musikalisches Feuerwerk der Jahrzehnte

Die Reise begann in den 60er Jahren mit Max Schweizer, der mit sorgfältig ausgewählten Klassikern die Tanzfläche zum Leben erweckte. Als „Satisfaction“ von den Rolling Stones durch die Boxen dröhnte, gab es kein Halten mehr: Arme schnellten in die Höhe, Lippen formten die ikonischen Textzeilen. Ein besonders intensiver Moment entstand, als „Am Fenster“ von City erklang – eine Hymne voller Sehnsucht, die für einen Augenblick die feiernde Menge innehalten ließ, bevor die nächste Welle der Euphorie die Tanzfläche erfasste.

Mit den 70ern übernahm DJ Kai das Pult – und verwandelte den Saal in eine schillernde Disco. Bonnie Tylers „It’s a Heartache“ ließ Feuerzeuge und Handylichter aufblitzen, während „Because the Night“ von Patti Smith leidenschaftlich mitgesungen wurde. Doch der wahre Gänsehautmoment kam mit „I Will Survive“ von Gloria Gaynor – ein Lied, das Generationen überdauert hat und auch an diesem Abend zum Triumphschrei der Tanzenden wurde.

„Ich habe mich lange nicht mehr so lebendig gefühlt“

Dann kamen die 80er und 90er – und mit ihnen Sigge, der seit 25 Jahren als DJ die Menschen in Ekstase versetzt. David Bowies „Let’s Dance“, „Another One Bites the Dust“ von Queen und „Sweet Dreams“ von Eurythmics ließen den Saal erbeben. Die Menge tobte, als die ersten Takte eines Michael-Jackson-Hits erklangen, und wer noch letzte Kraftreserven hatte, gab sie bei „Losing My Religion“ von R.E.M.“ restlos auf.

„Ich habe mich lange nicht mehr so lebendig gefühlt“, lachte Stefan B. (53) im Gespräch mit unserer Redaktion, während er sich ein kühles Getränk holte. „Es ist, als hätte die Musik die Zeit zurückgedreht.“

Ein Abend, der nach Wiederholung schreit

Als Sigge gegen vier Uhr morgens zum letzten Song überging, war der Applaus ohrenbetäubend. Noch immer summten die Gäste die Melodien der vergangenen Stunden, während sie langsam in die Nacht hinaustraten – erschöpft, glücklich und beseelt von der Musik.

Die Century Party hat eindrucksvoll bewiesen, dass großartige Songs niemals verblassen – sie sind das Band, das Generationen verbindet, das Erinnerungen lebendig hält und uns für einen Moment vergessen lässt, welcher Tag, welches Jahr gerade ist.