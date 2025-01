Kulturwerkstatt Simmersfeld: Glückliche Gesichter und müde Tanzbeine

Zopflerbühne Egenhausen Zweiter Anlauf für neustes Lustspiel

„Döner, Durst und Dosenwurst“ heißt die Komödie der Zopflerbühne Egenhausen in diesem Jahr. Aufgeführt wird der Dreiakter am Samstagabend, 18. Januar, ab 19.30 Uhr in der Silberdistelhalle und am Sonntag, 19. Januar, ab 14 Uhr an gleicher Stelle.