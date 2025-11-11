Kulturwerkstatt Simmersfeld: Der Vorhang hebt sich für das Ungeprobte

Beim offenen Theatertraining der Kulturwerkstatt Simmersfeld zeigt sich, wie aus spontanen Einfällen kleine Wunder werden – unmittelbar, lebendig und ungeschminkt.
. Der Abend begann leise. Ein feiner Hauch von Erwartung lag im Raum. Keine Kulissen, keine Requisiten, kein Skript. Nur ein weiter, lichtdurchfluteter Raum, der darauf wartete, mit Mut, Neugier und Menschlichkeit gefüllt zu werden. Einmal im Monat öffnet die Kulturwerkstatt für genau diese Augenblicke ihre Türen – für alle, die Theater erleben wollen, ohne Vorwissen, ohne Schwellenangst, einfach aus Lust am Spiel.