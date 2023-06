Florian Fuchs und Andrea Hofmann, die Vorstandsspitze des Vereins Kleine Bühne, präsentierte jüngst „das weltbeste Kleinkunstprogramm“ für die Saison 2023/24. Inzwischen ein „Running Gag“ – denn Fuchs preist jedes Jahr aufs Neue das beste Programm aller Zeiten an.

Zufrieden sind die Macher aber natürlich wirklich mit ihrem Werk, einem mehrseitigen Flyer, in dem die elf Veranstaltungen der kommenden Saison aufgeführt sind. Sehr gemischt sei das Programm, sagt Hofmann. Drei Künstler waren schon mal in Calw, sind sozusagen „Wiederholungstäter“, fügt Fuchs hinzu. Der Rest trete zum ersten Mal bei der Kleinen Bühne auf.

Manche davon kennt man sogar aus dem Fernsehen, freut sich Hofmann. Friedemann Weise beispielsweise aus der „heute-show“ oder Matthias Egersdörfer aus dem Franken-Tatort. Es sei alles dabei – von klassischem Kabarett über Außergewöhnliches (wie die Bauchsängerin Sabine Murza) bis hin zum Musik-Kabarett und Ein-Mann-Theaterstück (Bernd Lafrenz), führt Fuchs aus.

Eine besondere Veranstaltung: Helge Thun wird eine von bundesweit nur vier Buchvorstellungen mit Comedy-Lesung geben. „Knapp 600 satirische und komische Gedichte hat Helge Thun in den vergangenen zehn Jahren über die kleinen und großen Regionalnachrichten des SWR Studio Tübingen geschrieben. Nun wird der SWR4-Radio-Monatsrückblick in Buchform zur Chronik eines ganzen Jahrzehnts“, heißt es dazu im Flyer der Kleinen Bühne. Mit dabei wird SWR-Redakteurin Sandra Müller sein. Fuchs zeigt sich stolz darauf, dass Thun auf die Kleine Bühne zugekommen sei – und das wie gesagt als eine von vier Spielstätten, an denen er das Programm aufführt.

Saisonende wird unter freiem Himmel präsentiert

Der Saisonabschluss 2024 wird im TSV-Biergarten stattfinden. Die Kooperation mit dem TSV Calw gibt es erstmals dieses Jahr, am 1. Juli werden dort Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp mit einem Improvisationstheater unter freiem Himmel das Saisonende einläuten. „Wir versuchen das zu etablieren“, erklärt Hofmann. Biergarten-Atmopshäre und trotzdem anspruchsvolle Kleinkunst – das sei das Ziel. Braucht es nur noch gutes Wetter.

Mit der bisherigen Saison sind die Vereinsverantwortlichen ganz zufrieden. Der Auftakt in der zweiten Jahreshälfte 2022 habe sich eher schwierig gestaltet. Die Nachwirkungen von Corona seien noch sehr spürbar gewesen. Kaum hatte das Jahr 2023 begonnen, lief es aber besser: Drei von vier Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen, berichtet Fuchs. „Wir hoffen, dass dieser Trend anhält.“

Fuchs als Vorsitzender und Hofmann als seine Stellvertreterin sind froh darüber, dass ihr Verein so verhältnismäßig glimpflich durch die Pandemie gekommen ist. Das liege unter anderem daran, dass die Kleine Bühne kaum Fixkosten habe, so Hofmann. Beispielsweise unterhält der Verein keine eigene Veranstaltungslokation. Die meisten Auftritte finden im Saal der Musikschule Calw statt.