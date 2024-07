Kulturverein Gechingen: Von Down Under ins Heckengäu

Von Down Under ins Heckengäu

1 Silas und Sarah sind die Fiedler bei „The Beez“. Foto: Mörk/Picasa

Musik quasi als Direktimport aus Australien erwartet die Besucher am Sonntag. Auf eher ungewöhnlichem Weg kam es zum Konzert mit „The Beez".









„The Beez“, das sind das Ehepaar Deta C. und Bob Rayner sowie Sarah Busuttil und Silas Palmer. Sie touren diesen Sommer in Deutschland. Gerhard Mörk, der Kontaktmann des Internationalen Kulturvereins Gechingen und Ehefrau Marlene, eine gebürtige Australierin, waren jüngst für zehn Monate in deren Heimat unterwegs. Bei verschiedenen Festival-Besuchen sind sie mehrfach auf „The Beez“ gestoßen.