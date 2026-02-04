Kulturverein Burladingen: Was macht Camping so attraktiv?

Redakteur Matthias Badura gab in einem Vortrag für den Kulturverein Burladingen wissenschaftliche und amüsante Einblicke in das Leben in einer Freizeitanlage.
Redakteur Matthias Badura, zugleich Mitglied des Burladinger Kulturvereins, kennt zahlreiche Situationen und Charaktere aus seinem früheren Ferienjob auf einem Campingplatz, der „in Süddeutschland an einem Gewässer“ liegt. Das Leben auf diesem Platz ist schließlich in seine 900 Seiten starke Studie eingeflossen, die er am Ludwig-Uhland-Institut Tübingen auf dem Gebiet der Tourismusforschung erstellte.