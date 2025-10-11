kulturundso“ in Albstadt: Keinem soll es langweilig werden

Zum dritten Mal nach 2018 und 2023 bietet Albstadt seinen jungen Leuten in den Herbstferien Kultur und Unterhaltung unter dem Motto „#kulturundso“ an.
Sparsamen Umgang mit Hashtag-Rauten können andere pflegen; die Veranstalter der Jugendkulturwoche „ #kulturundso“ 2025 verteilen sie mit dem Salzstreuer: „#was soll denn das?“ lautet der erste Satz des Veranstaltungsprogramms, „#In Albstadt geht was“ der zweite und „#Kulturundso – die junge Kulturwoche“ der dritte. Wer danach weiterliest, der erfährt, was in Albstadt so geht.