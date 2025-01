Die Vielfalt der Ortenau spiegelt sich an diesem Wochenende auch in den verschiedenen musikalischen Veranstaltungen wieder. Für (fast) jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein.

Sie sind spontan und noch auf der Suche, mit Musik das Wochenende einzuläuten? Am heutigen Abend, 17. Januar, treten die „Urban Nomades“ im Stiftsschaffneikeller in Lahr auf. Motto der Band: „Jazz meets Africa“.

Angekündigt ist das Konzert des Kulturkreises als „reizvolle Begegnung von drei und mehr Kulturen: Senegal, Ghana, Deutschland“. Klassik, Volkskultur und Jazz gehen demnach in einen spielerischen Dialog mit großem kreativem Spielraum. Die „Urban Nomades“ benutzen traditionelle Instrumente aus Afrika, Asien und Lateinamerika.

Vier Satiriker blicken zurück

Etwas für die Lachmuskeln gibt es in Lahr am Samstag, 18. Januar, im Parktheater. Die Kabarettisten Robert Griess, Alice Köfer, Aydin Isik und Sonja Kling rechnen am Samstag, 18. Januar, bei der „Schlachtplatte“ mit dem Jahr 2024 ab. Los geht es um 20 Uhr, Tickets sind unteranderem unter www.kultur.lahr.de erhältlich.

Akustik-Konzert mit Coversongs

Zeitgleich wird es im Kulturzentrum „Koffer“ in Hugsweier musikalisch. Das Akustik-Duo „Magical Mystery Beat“, bestehend aus Herby Stone und Berni Weiss, gibt ab 20 Uhr ein Konzert. Ob „Beatles“, „Stones“, „Dylan“ oder „the Kinks“ – auf der Welle der „British Invasion“ schwammen die beiden Jungs in jungen Jahren auf die unterschiedlichste Art in ihrer Musikwelt und spielten jahrelang immer noch erfolgreich in ihren Bands, heißt es in der Ankündigung.

Anfang 2023 trafen sich die Beiden und spielten die Songs ihrer Helden. Darauf wurde die „Magical Mystery Beat Musikstory“. Karten für das Konzert im evangelischen Gemeindehaus gibt’s im Vorverkauf unter Telefon 07821/52593.

Eine Band aus Berlin will rocken

Sie wollen es noch rockiger? „Kitti Ciao“ aus der Hauptstadt spielen Indie-Punk und gastieren am Samstag, 18. Januar, im Offenburger Spitalkeller. Die Berliner Band hat sich 2021 gegründet. Gitarren und Schlagzeug, tolle Texte, Melodien und alles hübsch zusammen gemischt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Das Debütalbum der Indie-Punker enthält schrammende Gitarren, ausgecheckte Soli und auch subtile Klavierklänge.

Die Texte bewegen sich von euphorisch bis nachdenklich, von Liebe bis Liebeskummer, heißt es weiter. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits um 20 Uhr. Tickets an der Abendkasse gibt es für 15 Euro. Im Vorverkauf sind sie für zwölf Euro im Bürgerbüro und auf der Plattform „Reservix“ erhältlich.

Chor aus Ettenheim singt in Mahlberg

Für den passenden Ausklang des Wochenendes bietet sich das Konzert des Kammerchor Ettenheim in der Schlosskirche in Mahlberg am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr an. Es werden Werke aus Renaissance und Frühbarock anspruchsvoller Chormusik von zeitgenössischen Komponisten gegenübergestellt. Im Zentrum des Programms steht die große Motette „Warum ist das Licht gegeben“ von Brahms. Zur Aufführung kommen Werke unteranderem Werke von Monteverdi, Purcell, Sweelinck, Brahms, Nystedt und Gjeilo.

Natürlich sind die genannten Konzerte nur eine Auswahl der Veranstaltungsmöglichkeiten. Egal wie Sie das Wochenende verbringen, unsere Redaktion wünscht viel Spaß.