Das wird in Lahr am Wochenende geboten

1 Verschiedene Künstler treten am Wochenende in Lahr auf. Auch im „Schlachthof“, der hier zu sehen ist. Foto: Achim Keller

Noch unentschlossen, was ihr unternehmen wollt? Hier haben wir eine kleine Auswahl an Veranstaltungen am Samstag und Sonntag für euch zusammengestellt.









Link kopiert



Für verschiedene Kultur-Geschmäcker ist an diesem Wochenende in Lahr etwas geboten. Hier findet ihr eine Auswahl an Veranstaltungen.