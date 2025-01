Noch unentschlossen, was ihr unternehmen wollt? Hier haben wir eine kleine Auswahl an Veranstaltungen am Samstag und Sonntag zusammengestellt

Auf den Bühnen der Region wird am Samstag und Sonntag wieder einiges geboten – egal ob Musik, Ausstellungen oder Theater. Hier sind die Kulturtipps unserer Redaktion.

Für Jazz-Fans empfiehlt sich der Besuch des Stiftsschaffneikellers in Lahr. Am Samstagabend, 25. Januar, um 20 Uhr ist das „South Quartett“ zu Gast.

Die vierköpfige Gruppe aus Stuttgart spielen laut Ankündigung ausschließlich Eigenkompositionen. Mit Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Trompete wollen sie sich musikalisch auch auf „neues Terrain“ begeben und das Publikum herausfordern. Tickets an der Abendkasse kosten 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

Für Narren ist die Sulzberghalle angesagt

Ein ganz anderes Motto gibt es am selben Abend im Lahrer Ortsteil Sulz. Die Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde laden wieder zu ihrer „Wilden Nacht“. Ausgelassen wird bei einer der größten Fasentsveranstaltungen der Region in der Sulzberghalle gefeiert werden.

Die Narren versprechen eine Megaparty mit Show- und Brauchtumstänzen, Live-Musik, fetzigen Guggenmusiken und vielen weiteren Party-Highlights. Einlass ist ab 19.29 Uhr. Von privaten Besuchern ist eine Kostümierung erwünscht. Der Eintritt ist ab 18 Jahren. Einlass zu der Sulzer „Partyhochburg“ kostet an der Abendkasse zehn Euro.

Galerie zeigt surreale Werke

Wer den Samstag lieber ruhig verbringen möchte, empfehlen wir, in eine der vielen Ausstellungen einzutauchen. Der Kunstverein Lahr präsentiert in seiner Galerie in der Obertorstraße 4 noch bis zum 15. Februar Werke des Künstlers Michael Ehrhardt. Die Malereien und Collagen seiner Ausstellung zeigen Szenarien des Übergangs, so die Ankündigung. In Anlehnung an den Surrealismus bringe Ehrhardt verschiedene Wahrnehmungs- und Realitätsebenen zusammen. Geöffnet hat die Galerie L’ Art pour Lahr zwischen 11 und 15 Uhr.

Theater für Kinder

Ein laut Ankündigung „traumhaft magisches Theatererlebnis“ gibt es am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr im Parktheater Lahr. Das Stück „Zirkus Phantastica“ des deutsch-französischen Theater Baal richtet sich insbesondere an die jüngeren Besucher ab sechs Jahren. Die Handlung: Immer, wenn es in den Träumen so richtig spannend wird, wacht man auf. Das kann es doch nicht gewesen sein, denkt sich Nella und macht sich auf den Weg zum „Amt der Träume“. Eine Reise in abenteuerliche Fantasiewelten beginnt. Tickets gibt es für 10,90 Euro.

Egal, wie Sie das Wochenende verbringen, unsere Redaktion wünscht viel Spaß und gute Erholung.